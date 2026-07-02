Eurostat: Στο «τοπ 3» των αυξήσεων στα ενοίκια στην ΕΕ η Ελλάδα - Σε τροχιά ανόδου οι τιμές

Snapshot Η Ελλάδα κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στα ενοίκια στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026, με άνοδο +5,0% σε σχέση με το 2025.

Οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά +5,1% ετησίως και τα ενοίκια κατά +3,0% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η αγορά κατοικίας στην ΕΕ παρουσιάζει σταθερή άνοδο, με τις τιμές πώλησης να αυξάνονται περισσότερο από τα ενοίκια σε 19 από τις 26 χώρες.

Η Κροατία και η Βουλγαρία σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα ενοίκια στην ΕΕ, ενώ η Σλοβενία και η Φινλανδία παρουσίασαν μείωση ή σταθερότητα.

Η τάση των τιμών κατοικιών ακολουθεί κυκλικό μοτίβο, ενώ τα ενοίκια αυξάνονται σταθερά εδώ και 15 χρόνια σε όλη την ΕΕ. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά διαρκούς ανόδου παρέμειναν οι τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat. Η νέα αυτή έκθεση επιβεβαιώνει ότι η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη συνεχίζει να κλιμακώνεται, την ώρα που η Ελλάδα καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα ενοίκια.

Οι τιμές σε ακίνητα και ενοίκια Eurostat

Αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πίεση που δέχονται οι ενοικιαστές. Σύμφωνα με τα εθνικά δεδομένα της Eurostat, κατά τη σύγκριση του πρώτου τριμήνου του 2026 με τον ετήσιο μέσο όρο για το 2025, τα ενοίκια στην Ελλάδα κατέγραψαν σημαντικό άλμα ύψους +5,0%.

Η επίδοση αυτή τοποθετεί τη χώρα μας στην τρίτη θέση των μεγαλύτερων αυξήσεων στην ΕΕ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Την αρνητική πρωτιά κατέχει η Κροατία με την εντυπωσιακή και εκτός ελέγχου αύξηση του +21,9%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία που σημείωσε άνοδο +6,4%.

Στον αντίποδα, η εικόνα της σταθερότητας ή της μείωσης των ενοικίων αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στην Ευρώπη. Τα ενοίκια αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τη Σλοβενία, όπου καταγράφηκε μείωση -0,9%, και τη Φινλανδία, όπου οι τιμές των ενοικίων παρέμειναν αμετάβλητες.

Σταθερή άνοδο δείχνει η γενική εικόνα στην ΕΕ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά κατοικίας συνεχίζει να κινείται με έντονα θετικούς ρυθμούς, αν και παρατηρείται μια μικρή επιβράδυνση της δυναμικής σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά των προηγούμενων ετών.

Τα βασικά στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνοψίζονται στα εξής:

Ετήσια βάση (σε σύγκριση με το Α' τρίμηνο του 2025): Οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά +5,1% , ενώ τα ενοίκια σημείωσαν άνοδο +3,0% .

Οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά , ενώ τα ενοίκια σημείωσαν άνοδο . Τριμηνιαία βάση (σε σύγκριση με το Δ' τρίμηνο του 2025): Οι τιμές των κατοικιών ενισχύθηκαν κατά +1,2% και τα ενοίκια κατά +0,7% .

Οι τιμές των κατοικιών ενισχύθηκαν κατά και τα ενοίκια κατά . Μεσοπρόθεσμη τάση: Μεταξύ του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν συνολικά κατά 2,9% και τα ενοίκια κατά 1,8%.

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των δύο δεικτών, οι τιμές πώλησης των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 19 από τις 26 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Οι «πρωταθλητές» και οι εξαιρέσεις στις τιμές πώλησης

Εξετάζοντας τις τιμές αγοράς ακινήτων, η τάση είναι σχεδόν καθολικά αυξητική. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, 25 κράτη-μέλη παρουσίασαν ετήσια αύξηση στις τιμές των κατοικιών και μόλις μία κατέγραψε μείωση.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις: Οι μεγαλύτερες επιταχύνσεις στις τιμές πώλησης σημειώθηκαν στην Πορτογαλία (+17,8%) , τη Βουλγαρία (+14,8%) και τη Σλοβακία (+14,4%) . Η ίδια τριάδα χωρών ηγείται και στη σύγκριση με τον μέσο όρο του 2025, με την Πορτογαλία στο +10,3%, τη Βουλγαρία στο +9,4% και τη Σλοβακία στο +9,1%.

Οι μεγαλύτερες επιταχύνσεις στις τιμές πώλησης σημειώθηκαν στην , τη και τη . Η ίδια τριάδα χωρών ηγείται και στη σύγκριση με τον μέσο όρο του 2025, με την Πορτογαλία στο +10,3%, τη Βουλγαρία στο +9,4% και τη Σλοβακία στο +9,1%. Οι μοναδικές μειώσεις: Η Φινλανδία αποτέλεσε την κυριότερη εξαίρεση στον ευρωπαϊκό χάρτη, σημειώνοντας ετήσια πτώση -2,0% (και -1,8% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2025). Ελαφριά υποχώρηση των τιμών σε σχέση με τον μέσο όρο του 2025 εμφάνισε και η Γαλλία (-0,5%), ενώ σε τριμηνιαία βάση (σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) μειώσεις είδαν επίσης το Βέλγιο (-0,8%) και η Ουγγαρία (-0,5%).

Η ακτινογραφία μιας 15ετίας

Σύμφωνα με την ανάλυση των ιστορικών στοιχείων της Eurostat, οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην ΕΕ ακολουθούσαν παρόμοιο μοτίβο μεταξύ του 2010 και του δεύτερου τριμήνου του 2011. Έκτοτε, όμως, οι δύο δείκτες εξελίχθηκαν με τελείως διαφορετικό τρόπο.

Ενώ τα ενοίκια αυξάνονται σταθερά, σταδιακά και χωρίς διακοπή εδώ και 15 χρόνια, οι τιμές των κατοικιών ακολουθούν ένα πολύ πιο κυκλικό και ευμετάβλητο μοτίβο. Μετά από μια περίοδο σταθερότητας μεταξύ 2013 και 2014, ακολούθησε μια εκρηκτική άνοδος από τις αρχές του 2015 έως το τρίτο τρίμηνο του 2022. Από το τέλος του 2022, οι τιμές υποχώρησαν ελαφρά για δύο συνεχόμενα τρίμηνα λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των επιτοκίων, για να σταθεροποιηθούν το 2023 και να εισέλθουν εκ νέου σε φάση διαδοχικών αυξήσεων από τις αρχές του 2024 έως και σήμερα, το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι αλλαγές στις τιμές σπιτιών και ενοικίων μεταξύ 2025 και 2026 Eurostat

Ακίνητα και πληθωρισμός

Για την πληρέστερη κατανόηση της αγοράς, οι αναλυτές χρησιμοποιούν τον αποπληθωρισμένο (ή πραγματικό) Δείκτη Τιμών Κατοικιών, ο οποίος προκύπτει από τη σύγκριση των ονομαστικών τιμών με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Ο δείκτης αυτός αποκαλύπτει αν τα ακίνητα ακριβαίνουν περισσότερο ή λιγότερο από τον πληθωρισμό.

Μεταξύ 2016 και 2021, οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωζώνη αυξάνονταν κατά μέσο όρο από 3,0% έως 5,4% πάνω από τον πληθωρισμό ετησίως. Το 2023, σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλού πληθωρισμού, οι πραγματικές τιμές των ακινήτων σημείωσαν σημαντική πτώση κατά 6,9%. Ωστόσο, η τάση αυτή αντιστράφηκε γρήγορα. Το 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά +3,1% πάνω από τον πληθωρισμό, επιβεβαιώνοντας ότι τα ακίνητα αποτελούν και πάλι ισχυρό επενδυτικό καταφύγιο.

Το 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν λιγότερο από τον πληθωρισμό σε μόλις 6 χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Ρουμανία, Φινλανδία και Σουηδία), ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες η άνοδος των ακινήτων ξεπέρασε τον ρυθμό του πληθωρισμού.

Between 2025 and Q1 2026, house prices in the EU increased by 2.9% and rents by 1.8%.??



Largest increases:

??Portugal (+10.3% compared with the annual average for 2025)

??Bulgaria (+9.4%)



House prices fell in: ??France (-0.5%) and ??Finland (-1.8%)



?https://t.co/lAPp7SzDXY pic.twitter.com/dqWlHOqc7y — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 2, 2026

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