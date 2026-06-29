Φοιτητική στέγη: Από Αιγάλεω ως Νέα Σμύρνη δεν υπάρχει μικρό διαμέρισμα κάτω από 500€ – Παραδείγματα

Τα 500€ τον μήνα δεν φτάνουν πλέον για ενοίκιαση κατοικίας στο Λεκανοπέδιο – Από το Αιγάλεω και την Καλλιθέα έως την Αργυρούπολη, με το «κιάλι» βλέπουν οι φοιτητές προσιτές επιλογές στέγης

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Φοιτητική στέγη: Από Αιγάλεω ως Νέα Σμύρνη δεν υπάρχει μικρό διαμέρισμα κάτω από 500€ – Παραδείγματα
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  • Στο Λεκανοπέδιο Αττικής δεν υπάρχουν πλέον μικρά διαμερίσματα κάτω από 500€ / μήνα για ενοικίαση.
  • Οι φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη λόγω αυξημένης ζήτησης και υψηλών τιμών.
  • Το 90% των διαθέσιμων κατοικιών στην Αθήνα ζητούν ενοίκιο από 501€ και πάνω.
  • Σε περιοχές όπως Αιγάλεω, Πειραιάς, Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη, το 70% των διαμερισμάτων κοστίζει πάνω από 500€.
  • Στη Θεσσαλονίκη, το 45% των διαθέσιμων κατοικιών έχει μηνιαίο ενοίκιο τουλάχιστον 500€.
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Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χιλιάδες νέοι φοιτητές και οι οικογένειες ξεκινούν την αναζήτηση κατοικίας, ωστόσο, η εύρεση φοιτητικού σπιτιού εξελίσσεται σε δύσκολη υπόθεση.

Από το Αιγάλεω, τον Πειραιά και την Καλλιθέα έως την Αργυρούπολη, τα διαθέσιμα διαμερίσματα που καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών –ήτοι έως 50 τετραγωνικά μέτρα– είναι ολοένα και πιο δυσεύρετα, καθώς η αυξημένη ζήτηση, οι περιορισμένες επιλογές και οι υψηλές ζητούμενες τιμές διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα πιεστικό τοπίο στην αγορά ενοικίων.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E–Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, στάθηκε στις «εκρηκτικές» τιμές που επικρατούν στην αγορά και επισημαίνει πως δεδομένα πρέπει να «πονοκεφαλιάσουν» όσοι αναζητούν προσιτή στέγη για εκείνους ή τα παιδιά τους, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Οι 7 στις 10 κατοικίες στην Αθήνα ζητούν 500€ / μήνα, στο 90% ανεβαίνει το ποσοστό για σπίτια στα Βόρεια Προάστια

Όπως τονίζει ο κ. Μπάκας, το 90% των διαθέσιμων κατοικιών στην Αθήνα έχει ορίσει τιμή ενοικίου στα 501€ και άνω, ενώ, από το 70% ανέρχεται το αντίστοιχο ποσοστό για περιοχές όπως το Αιγάλεω, ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, η Νέα Σμύρνη, του Ζωγράφου, η Αργυρούπολη και το Χαλάνδρι. Στη Θεσσαλονίκη, το 45% των διαθέσιμων σπιτιών κοστίζει τουλάχιστον 500€ / μήνα.

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