Καιρός: Μετά τις βροχές και τα μπουρίνια... ηλιοφάνεια - Ανεβαίνει το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες

Snapshot Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα αυξηθεί αισθητά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από το Ιόνιο και θα επηρεάσει κυρίως την κεντρική και νότια χώρα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση της ζέστης από τα βορειοδυτικά, με πλήρη επιστροφή σε κανονικά επίπεδα έως τις 31 Ιουλίου.

Ο καιρός θα παραμείνει ζεστός με ηλιοφάνεια και περιορισμένες βροχές, χωρίς ακραία κύματα καύσωνα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Υπάρχει αβεβαιότητα για τις καιρικές συνθήκες μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, απαιτώντας συνεχή παρακολούθηση των προγνωστικών δεδομένων. Snapshot powered by AI

Μία θερμή αέρια μάζα αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, αλλάζοντας τελείως το σκηνικό του καιρού, καθώς μετά τη χθεσινή κακοκαιρία που «σάρωσε» την Επικράτεια, το θερμόμετρο αρχίζει και ανεβαίνει.

Σύμφωνα με την ανάλυση των τελευταίων προγνωστικών χαρτών του Ευρωπαϊκού Κέντρου (ECMWF), η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο στις αρχές της εβδομάδας, φέρνοντας έντονη ζέστη, πριν επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα προς το τέλος της.

Από το Ιόνιο θα ξεκινήσει η άνοδος της θερμοκρασίας

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 26 Ιουλίου ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα, όπου οι αέριες μάζες στη στάθμη των 1.500 μέτρων (δείκτης 850 hPa) θα κυμανθούν μεταξύ 13 και 16 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια της θερμικής μεταβολής θα γίνουν αισθητά στα δυτικά και το Ιόνιο, όπου ο υδράργυρος θα αρχίσει να... τραβά την ανηφόρα.

Η Δευτέρα 27 Ιουλίου θα είναι η ημέρα που η θερμή αέρια μάζα θα απλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ανεβάζοντας τις θερμοκρασίες σε υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται την Τρίτη 28 Ιουλίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στην κεντρική και νότια χώρα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η σταδιακή υποχώρηση των θερμών αέριων μαζών θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 29 Ιουλίου, με την είσοδο δροσερότερου ρεύματος από τα βορειοδυτικά, το οποίο θα ρίξει τη θερμοκρασία αρχικά στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Στα νοτιότερα τμήματα η ζέστη θα διατηρηθεί λίγο περισσότερο, μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου, οπότε και η θερμή μάζα θα απομακρυνθεί πλήρως προς την Ανατολική Μεσόγειο, επαναφέροντας τον υδράργυρο σε απόλυτα φυσιολογικά και υποφερτά επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Ζεστός αλλά χωρίς ακραία κύματα καύσωνα θα είναι ο καιρός το επόμενο δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρή Κολυδά.

Το επόμενο διάστημα διατηρεί καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια. Υπάρχουν ενδείξεις για περιορισμένες βροχές, κυρίως σε βόρειες περιοχές, ενώ στα νότια και δυτικά τα φαινόμενα αναμένονται πιο περιορισμένα, όπως επισημαίνει σε σημερινό (25/07) άρθρο.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της ισχυρής θερμής εισβολής που επηρεάζει κυρίως τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, ενώ, για την Ελλάδα, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ένα σκηνικό με διαδοχικές θερμές εξάρσεις, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνονται μέχρι στιγμής συνθήκες για έναν παρατεταμένο και ακραίο καύσωνα, όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή άνοδο το διάστημα 28 – 29 Ιουλίου, ενώ, στη συνέχεια προβλέπεται μικρή υποχώρηση προς το τέλος του μήνα. Νέα ανοδική τάση διαφαίνεται στις αρχές Αυγούστου, με τις θερμές αέριες μάζες να επηρεάζουν εκ νέου τη χώρα.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Λάρισα, η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται κατά διαστήματα να «αγγίζουν» τους 36℃ έως 38℃. Παράλληλα, τα προγνωστικά μοντέλα δεν εμφανίζουν μέχρι στιγμής σημαντικό σήμα για αξιόλογες βροχοπτώσεις, με τα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η αβεβαιότητα αυξάνεται μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, καθώς οι μακροπρόθεσμες τάσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόκλιση και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των νέων δεδομένων.

Το βασικό μήνυμα για το επόμενο διάστημα είναι ότι η χώρα θα συνεχίσει να κινείται σε θερμή «τροχιά», με αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, περιορισμένα φαινόμενα και χωρίς μέχρι στιγμής ένδειξη για σταθερή, παρατεταμένη περίοδο ακραίας ζέστης.

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