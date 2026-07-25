Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες 15 μέρες – Ξεκινούν διαδοχικές θερμικές εξάρσεις

Η προοπτική του καιρού των επόμενων 15 ημερών, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες 15 μέρες – Ξεκινούν διαδοχικές θερμικές εξάρσεις
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  • Τις επόμενες 15 ημέρες αναμένονται διαδοχικές θερμικές εξάρσεις στην Ελλάδα χωρίς ακραία κύματα καύσωνα.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο γύρω στις 28-29 Ιουλίου, με μικρή υποχώρηση προς το τέλος του μήνα και νέα άνοδο στις αρχές Αυγούστου.
  • Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα μεγάλα αστικά κέντρα θα φτάνουν κατά διαστήματα τους 36℃ – 38℃.
  • Οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες, κυρίως σε βόρειες περιοχές, και τα φαινόμενα στα νότια και δυτικά αναμένονται πιο σπάνια.
  • Υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα για το διάστημα μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, απαιτώντας συνεχή παρακολούθηση των προγνωστικών.
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Ζεστός αλλά χωρίς ακραία κύματα καύσωνα αναμένεται ο καιρός κατά το επόμενο δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με τον έμπειρο μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρή Κολυδά.

Το επόμενο διάστημα διατηρεί καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια. Υπάρχουν ενδείξεις για περιορισμένες βροχές, κυρίως σε βόρειες περιοχές, ενώ στα νότια και δυτικά τα φαινόμενα αναμένονται πιο περιορισμένα, όπως επισημαίνει σε σημερινό (25/07) άρθρο.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της ισχυρής θερμής εισβολής που επηρεάζει κυρίως τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, ενώ, για την Ελλάδα, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ένα σκηνικό με διαδοχικές θερμές εξάρσεις, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνονται μέχρι στιγμής συνθήκες για έναν παρατεταμένο και ακραίο καύσωνα, όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή άνοδο το διάστημα 28 – 29 Ιουλίου, ενώ, στη συνέχεια προβλέπεται μικρή υποχώρηση προς το τέλος του μήνα. Νέα ανοδική τάση διαφαίνεται στις αρχές Αυγούστου, με τις θερμές αέριες μάζες να επηρεάζουν εκ νέου τη χώρα.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Λάρισα, η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται κατά διαστήματα να «αγγίζουν» τους 36℃ έως 38℃. Παράλληλα, τα προγνωστικά μοντέλα δεν εμφανίζουν μέχρι στιγμής σημαντικό σήμα για αξιόλογες βροχοπτώσεις, με τα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η αβεβαιότητα αυξάνεται μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, καθώς οι μακροπρόθεσμες τάσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόκλιση και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των νέων δεδομένων.

Το βασικό μήνυμα για το επόμενο διάστημα είναι ότι η χώρα θα συνεχίσει να κινείται σε θερμή «τροχιά», με αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, περιορισμένα φαινόμενα και χωρίς μέχρι στιγμής ένδειξη για σταθερή, παρατεταμένη περίοδο ακραίας ζέστης.

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