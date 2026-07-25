Γερμανία: Μικρό αεροσκάφος έπεσε σε στέγη σπιτιού - Νεκρός ο πιλότος

Snapshot Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε στέγη σπιτιού στη Γερμανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Οι ένοικοι του σπιτιού απουσίαζαν κατά τη στιγμή της συντριβής και δεν τραυματίστηκαν.

Υπάρχει η πιθανότητα να υπήρχε δεύτερος επιβάτης στο αεροπλάνο, γι' αυτό γίνονται έρευνες στην περιοχή με τη χρήση drones.

Το πιλοτήριο του αεροσκάφους καταστράφηκε ολοσχερώς και συντρίμμια βρέθηκαν γύρω από το κτήριο.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα με πυροσβεστικές, αστυνομικές και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Snapshot powered by AI

Στη στέγη ενός σπιτιού στη Γερμανία, συνετρίβη ένα αεροσκάφος, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο του πιλότου. Την ώρα της συντριβής, ευτυχώς, οι κάτοικοι του σπιτιού απουσίαζαν, ενώ διασώστες αναζητούν τυχόν δεύτερο επιβάτη που μπορεί να βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου. Αυτόπτες μάρτυρες στο Γκάντερκεζε, στην περιφέρεια Όλντενμπουργκ όπου βρίσκεται το σπίτι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, προτού η άτρακτος διαπεράσει με τη μύτη του αεροπλάνου τη στέγη του σπιτιού. Το πιλοτήριο καταστράφηκε ολοσχερώς και συντρίμμια διασκορπίστηκαν γύρω από το κτήριο.

Πυροσβεστική, αστυνομία και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κινητοποιήθηκαν με ισχυρές δυνάμεις. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επέβαινε και δεύτερο άτομο στο αεροπλάνο. Γι’ αυτό η περιοχή ερευνάται, μεταξύ άλλων, και με τη χρήση drones.

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