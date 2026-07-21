Μικρό αεροσκάφος «προσγειώθηκε» πάνω σε σπίτι στο Τέξας - Τραυματίας ο πιλότος - Βίντεο

Μικρό αεροσκάφος κατέληξε στην οροφή σπιτιού έξω από το Χιούστον του Τέξας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Fulshear Simonton ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media ότι, μαζί με άλλες τοπικές και πολιτειακές υπηρεσίες, ανταποκρίθηκε σε περιστατικό με αεροσκάφος που είχε προσγειωθεί πάνω σε σπίτι κοντά στον αεροδιάδρομο Covey Trails — ακριβώς ανατολικά του Χιούστον — γύρω στις 06:45 το πρωί, τοπική ώρα, στις 20 Ιουλίου.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αναγνώρισε το μικρό αεροσκάφος ως Piper J3C-65 σε ανάρτηση στα social media, σημειώνοντας ότι στο αεροπλάνο επέβαινε μόνο ο πιλότος, ο οποίος και φέρεται να έχει τραυματιστεί.

Η FAA ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.

https://www.instagram.com/reel/DbDi6gPFJpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης