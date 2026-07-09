Τρόμος στον αέρα: Συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε την αντιπρόεδρο της Ζάμπια

Ένα ελικόπτερο, το οποίο μετέφερε οκτώ άτομα συμπεριλαμβανομένης της αντιπροέδρου της Ζάμπια, Μουτάλε Ναλουμάνγκο, συνετρίβη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Ναλουμάνγκο έκανε γνωστό ότι είναι σώα και αβλαβής μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε, το οποίο πραγματοποιούσε πτήση στο πλαίσιο της περιοδείας της στην χώρα, όπου επρόκειτο να παραστεί σε μια προεκλογική συγκέντρωση.

? BREAKING ?: Republican Vice-President Mutale Nalumango and her entourage have been involved in a helicopter crash in Nakonde. The Veep is fine and has been cleared by medical personnel. #Zambia pic.twitter.com/BKaHVH6rqJ — Choolwe Chibomba (@FirstZambian) July 9, 2026

Η 71χρονη Μουτάλε Ναλουμάνγκο εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή τηλεόραση της χώρας Diamond TV, ότι το ελικόπτερο συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του από την πόλη Νακόντε.

«Αμέσως μετά την απογείωση, ένα ή δύο λεπτά μετά, συνετρίβη. Ήμασταν οκτώ άτομα μέσα και όλοι μας είμαστε καλά», είπε.

Η αντιπρόεδρος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν φέρει κανένα τραύμα.

VEEP NALUMANGO SURVIVES HELICOPTER CRASH IN NAKONDE



A helicopter believed to be part of Vice President Mutale Nalumango’s entourage has crash-landed in Nakonde District.



The Vice President is reported to be safe. She had reportedly just completed a rally in Nakonde when the… pic.twitter.com/VBBvYd1fBX — Diamond Media (@diamondtvzambia) July 9, 2026

Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ένα λευκό ελικόπτερο, πεσμένο στο πλάι, αφού χτύπησε σε ένα δέντρο.

Στις 13 Αυγούστου, στη Ζάμπια θα διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Ο απερχόμενος πρόεδρος Χακάιντε Χισιλέμα θεωρείται το μεγάλο φαβορί για μια δεύτερη θητεία στο αξίωμα.