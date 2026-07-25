Χούθι:Εγκαταστάσεις σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού ο στόχος των σημερινών επιθέσεων των Χούθι

Η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή έχει πλέον επεκταθεί στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Χούθι:Εγκαταστάσεις σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού ο στόχος των σημερινών επιθέσεων των Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στις περιοχές Τζιζάν και Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας με drones και πυραύλους.
  • Η σύγκρουση μεταξύ Χούθι και Σαουδικής Αραβίας έχει επανέλθει μετά από τετραετή εκεχειρία και επεκτείνεται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.
  • Οι Χούθι απείλησαν με κλιμάκωση των επιθέσεων τις επόμενες ημέρες και ανακοίνωσαν πρόθεση διακοπής της κυκλοφορίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν για πλοία με σαουδαραβικά, ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα.
  • Η κατάσταση δημιουργεί αβεβαιότητα στην περιοχή, επηρεάζοντας το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και προκαλώντας προσωρινή άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια.
  • Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά μέσω του Στενού του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς οι Χούθι δηλώνουν ότι ο αποκλεισμός δεν στοχεύει στην παράλυση του διαύλου.
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Οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων της Τεχεράνης, σήμερα είχαν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Γιαχία Σάρι.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco στο Τζιζάν και το Γιανμπού δέχθηκαν σήμερα επίθεση «από drones και πυραύλους» και απείλησε με κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες και ώρες.

Η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή έχει πλέον επεκταθεί στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, έπειτα από εκεχειρία τεσσάρων ετών ανάμεσα στους Χούθι και την Σαουδική Αραβία, η οποία υποστήριξε από το 2015 την κυβέρνηση της Υεμένης κατά των ανταρτών, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν από τις 13 Ιουλίου.

Η κατάσταση ενισχύει την αβεβαιότητα σε μία περιοχή κλειδί για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε πρόσκαιρα και πάλι αυτήν την εβδομάδα το φράγμα των 100 δολαρίων πριν υποχωρήσει.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την περασμένη Δευτέρα την πρόθεσή τους να διακόψουν την κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν για τα πλοία που συνδέονται με σαουδαραβικά, ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα.

Ο δίαυλος της Ερυθράς Θάλασσας είναι πλέον ζωτικής συμμαχίας για το Ριάντ μετά το αποκλεισμό από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ στην ανατολική πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Αν και ορισμένα πλοία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα μπροστά στις απειλές των Χούθι, η κυκλοφορία των πλοίων συνεχίζεται κανονικά μέσω του Στενού του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Αντεν.

Και οι Χούθι διαβεβαιώνουν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ δεν έχει ως στόχο να παραλύσει τον δίαυλο.

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