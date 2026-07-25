Κακοκαιρία: Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών στις πληγείσες καλλιέργειες

Άμεση διαδικασία για ταχύτατες προκαταβολές και αποζημιώσεις κατά τα πρότυπα Daniel 

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κακοκαιρία: Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών στις πληγείσες καλλιέργειες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε την καταγραφή ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
  • Οι επιθεωρήσεις έγιναν σε πληγείσες περιοχές όπως οι Δήμοι Λαμιέων, Μακρακώμης, Αμφίκλειας Ελάτειας, Τυρνάβου, Ελασσόνας και θα συνεχιστούν σε Βοιωτία, Κιλελέρ και Βόρεια Εύβοια.
  • Από τις 27 Ιουλίου 2026 ανοίγει η υποβολή δηλώσεων ζημίας από παραγωγούς, με προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026.
  • Η κυβέρνηση και ο ΕΛΓΑ θα ζητήσουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρόγραμμα αποζημιώσεων κατά 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, χωρίς ανώτατο όριο.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ θα μπορεί να καταβάλει προκαταβολές αποζημιώσεων έως 65% της προϋπολογιζόμενης αξίας πριν τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις.
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Η χθεσινή κακοκαιρία και οι σφοδρότατες χαλαζοπτώσεις, προκάλεσαν βαρύτατες ζημίες σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής αλλά και στο φυτικό κεφάλαιο στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο κινητοποίησαν αμέσως το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και προσδιορισμού των καλλιεργειών οποίες υπέστησαν ζημίες.

Σήμερα Σάββατο συνεργεία του ΕΛΓΑ, με επικεφαλής τους προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων Λαμίας, Ράνια Σταφύλη και Λαρίσης, Σπύρο Σπυρόπουλο, περιόδευσαν:

  • Στους Δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και Αμφίκλειας –Ελάτειας όπου ζημίες υπέστησαν δενδροκαλλιέργειες με κελυφωτό φυστίκι, ακτινίδια,καρύδια, αμύγδαλα, ρόδια, δαμάσκηνα, αμπελοκαλλιέργειες, καθώς και καλλιέργειες μηδικής, αραβόσιτου, βάμβακος, βιομηχανικής τομάτας, καπνών και κρεμμυδιών και κηπευτικά.
  • Στα Τοπικά Διαμερίσματα των Δήμου Τυρνάβου και Ελασσόνας: Δένδρα, Πλατανούλια, Τυρνάβου, Δαμάσι και Δομενικου, όπου κυρίως επλήγησαν δενδροκαλλιέργειες με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια, αμύγδαλα, αμπελοκαλλιέργειες κ.α καθώς επίσης καλλιέργειες αραβόσιτου, μηδικής, καπνών κ.α.

Ξεκινούν από Δευτέρα οι αιτήσεις

Την Δευτέρα 27η Ιουλίου 2026, θα ακολουθήσουν επισκέψεις στο πεδίο από Γεωπόνους του ΕΛΓΑ, στη Βοιωτία και ειδικότερα στο Δήμο Ορχομενού.Τη Δευτέρα, θα συνεχιστούν οι επισκέψεις στο πεδίο για καταγραφή των ζημιών από Γεωπόνους του ΕΛΓΑ και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ.Τη Δευτέρα, επίσης, κλιμάκιο γεωπόνων του ΕΛΓΑ από την Αθήνα, θα μεταβεί σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και των καλλιεργειών (σύκων κ.α.)

Την Δευτέρα 27η Ιουλίου, τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ θα ανοίξουν τις «Αναγγελίες», για την υποβολή δηλώσεων ζημίας από τους παραγωγούς.Η χρονική διάρκεια της υποβολής των δηλώσεων ζημιάς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι δεκαπέντε ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 10η Αυγούστου 2026.

Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, για την διευκόλυνση των αγροτών, θα υπερβούν το τεχνικό πρόβλημα, της μη υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για το έτος 2026, με την ακόλουθη διαδικασία:

  • Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες με τον συνδυασμό των δηλώσεων ΟΣΔΕ του έτους 2025.
  • Για τις ετήσιες και λοιπές καλλιέργειες με τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026,μετά την κατάθεσή τους, εντός των αμέσως επόμενων ημερών.

Ακολούθως οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των δηλώσεων ζημίας και θα προϋπολογίσουν το κόστος των αποζημιώσεων, οι οποίες θα καταβληθούν στους πληγέντες παραγωγούς.

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Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Διοίκηση του ΕΛΓΑ, θα υποβάλλουν αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την έγκριση ad hoc Προγράμματος, για την κάλυψη της δαπάνης των εκτιμωμένων αποζημιώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, θα καταθέσει τις απαιτούμενες διατάξεις νόμου στη Βουλή των Ελλήνων, για την υλοποίηση του Προγράμματος με ευνοϊκούς όρους για τους παραγωγούς, όπως αποζημίωση στο 100% της Ασφαλιζόμενης Αξίας της παραγωγής και την κατάργηση του ανωτάτου ορίου των αποζημιώσεων, κατά το πρότυπο του Προγράμματος DANIEL-ELIAS,το έτος 2023.

Με την ψήφιση των διατάξεων αυτών θα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού να καταβάλει προκαταβολές αποζημιώσεων στο ύψος του 65%,της αξίας των προϋπολογιζόμενων αποζημιώσεων.

Σε επόμενο στάδιο, θα ξεκινήσουν οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις στα αγροτεμάχια, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παραγωγών και θα συνταχθούν τα πορίσματα ανά παραγωγό, με την τελική αξία των αποζημιώσεων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΕΛΓΑ, διαβεβαιώνουν τους πληγέντες παραγωγούς, ότι θα σταθούν δίπλα τους αυτές τις δύσκολες ώρες των δοκιμασιών και θα δικαιώσουν πλήρως τις προσδοκίες τους, όπως έπραξαν και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις των αγροτικών νοικοκυριών στις περιπτώσεις όλων των κρίσεων, από ακραία καιρικά φαινόμενα.

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