Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένη με πρόφαση διαρροή ραδιενέργειας

Πώς επιτήδειοι εξαπάτησαν μία 79χρονη - Η «ραδιενέργεια» και τα τιμαλφή στην... κατάψυξη

Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένη με πρόφαση διαρροή ραδιενέργειας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Επιτήδειοι εξαπάτησαν μια 79χρονη στη Σταυρούπολη προσποιούμενοι τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυριζόμενοι ότι υπήρχε διαρροή ραδιενέργειας στο διαμέρισμά της.
  • Οι απατεώνες ζήτησαν από την ηλικιωμένη να τοποθετήσει τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες στην κατάψυξη, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα προστατεύονταν από τη ραδιενέργεια.
  • Αφού την κράτησαν κλεισμένη σε δωμάτιο για δέκα λεπτά, οι δράστες αφαίρεσαν τα τιμαλφή της, που περιελάμβαναν χρυσά ρολόγια, κοσμήματα και 22 χρυσές λίρες.
  • Η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται σε περίπου 10.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η αξία των χρυσών λιρών.
  • Η 79χρονη, που γνώριζε τη μέθοδο απάτης και προειδοποιούσε άλλους, ειδοποίησε την Αστυνομία μόλις διαπίστωσε την απάτη.
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Με ένα ευφάνταστο σενάριο βγαλμένο από ταινία δυστοπίας επιτήδειοι κατάφεραν να εξαπατήσουν μία 79χρονη να τους παραδώσει κοσμήματα υψηλής χρηματικής αξίας και χρυσές λίρες στην περιοχή της Σταυρούπολης, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει το voria.gr, oι απατεώνες, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, σκαρφίστηκαν πως βλέπουν στο σύστημά τους ότι από το διαμέρισμα της άτυχης ηλικιωμένη να διαρρέει ραδιενέργεια και της ζήτησαν να μπουν στο σπίτι της. Αφού ταυτοποίησαν τη διεύθυνσή της, της είπαν να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες τους.

Το θύμα τους άκουσε με τους θρασύτατους απατεώνες να της ζητούν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά της, να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο και να τα τοποθετήσει στην κατάψυξη, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα προστατεύονταν από την υποτιθέμενη ραδιενέργεια. Στη συνέχεια της ζήτησαν να ανοίξει όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του διαμερίσματος ώστε να «φύγει η ραδιενέργεια», ενώ της έδωσαν εντολή να παραμείνει κλεισμένη σε ένα δωμάτιο για περίπου δέκα λεπτά.

Όταν η 79χρονη βγήκε από το δωμάτιο και κατευθύνθηκε στην κατάψυξη για να πάρει πίσω τα τιμαλφή της, διαπίστωσε ότι όλα είχαν εξαφανιστεί. Τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα καλά οργανωμένης απάτης και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, οι δράστες της αφαίρεσαν χρυσά ρολόγια, κοσμήματα, αλυσίδες, βραχιόλια, καθώς και 22 χρυσές λίρες. Η αξία των κοσμημάτων υπολογίζεται σε περίπου 10.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η αξία των χρυσών λιρών.

Οι δράστες αποχώρησαν αμέσως από το σημείο μόλις ολοκλήρωσαν την κλοπή. Μάλιστα, η 79χρονη, έλεγε στο περιβάλλον της πως δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι εξαπατήθηκε, καθώς γνώριζε τη συγκεκριμένη μέθοδο από σχετικές ενημερώσεις και ήταν μάλιστα εκείνη που συμβούλευε συχνά φίλους και γείτονες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τέτοιου είδους τηλεφωνικές απάτες.

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