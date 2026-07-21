Λάρισα: Επίθεση από αλεπού και δάγκωμα δέχθηκε 17χρονη στην παραλία του Αγιοκάμπου

Snapshot Στον Αγιόκαμπο Λάρισαςειώθηκαν δύο επιθέσεις απούς σε διάστημα δύο ημερών, με θύματα μία γυναίκα και μία 17χρονη κοπέ.

Και οι δύο επιτιθέμενες δέχθηκαν δάγκωμα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών και χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν εξηγήσει την αιτία των επιθέσεων, καθώς οι αλεπούδες συνήθως αποφεύγουν τους ανθρώπους.

Έχουν ζητηθεί οδηγίες από ειδικούς για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό με επίθεση από αλεπού σημειώθηκε στον Αγιόκαμπο Λάρισας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (18/7) μία γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία του Αγιόκαμπου δέχθηκε επίθεση και δάγκωμα από αλεπού με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η χορήγηση εμβολίου για τη λύσσα.

Την Κυριακή (19/7) ένα ακόμη παρόμοιο περιστατικό αύξησε την ανησυχία τόσο σε παραθεριστές όσο και επισκέπτες της περιοχής. Συγκεκριμένα, 17χρονη κοπέλα δέχθηκε επίθεση από αλεπού η οποία επίσης την δάγκωσε και την έστειλε στο νοσοκομείο για περίθαλψη και νοσηλεία λαμβάνοντας προληπτικά αντιλυσσική αγωγή.

Οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί έγιναν αυτές οι επιθέσεις καθώς δεν είθισται οι αλεπούδες να πλησιάζουν τόσο τους ανθρώπους, οπότε έχουν απευθυνθεί σε ειδικούς αναμένοντας οδηγίες.

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