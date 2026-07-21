Τροχαίο με τραυματία στον Κεραμεικό – Διακοπή της κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026 στην οδό Πειραιώς στον Κεραμεικό.

Η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς προς Πειραιά έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Ηρακλειδών.

Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία και εκτρέπει τα οχήματα σε εναλλακτικές διαδρομές.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ή τυχόν τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026 στην οδό Πειραιώς.

Λόγω του ατυχήματος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Ηρακλειδών, στην περιοχή του Κεραμεικού.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία και εκτρέπουν τα οχήματα σε εναλλακτικές διαδρομές. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένα όχημα τούμπαρε κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Στο σημείο έχει σπεύσει και το ΕΚΑΒ.

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