Θεσσαλονίκη: Νεκρός 76χρονος λουόμενος στην Επανομή

Snapshot Ένας 76χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Ποταμός» στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και ασθενοφόρα πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση για το περιστατικό γίνεται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες Δευτέρα (20/7), από τη θαλάσσια περιοχή «Ποταμός», στην Επανομή, ένας 76χρονος, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Στον 76χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και από πληρώματα δύο ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης