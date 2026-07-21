Νέα «καραβιά» νότια της Κρήτης: 36 μετανάστες εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες

Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφεται νότια της Κρήτης, με 36 άτομα να εντοπίζονται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τη βάρκα με τους μετανάστες εντόπισε σκάφος της Frontex, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο των περιπολιών και των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά των 36 ατόμων στους Καλούς Λιμένες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποβίβασης και να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από τις αρμόδιες αρχές.

Με την άφιξή τους στην περιοχή αναμένεται να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους, καθώς και η παροχή της απαραίτητης φροντίδας, ενώ στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη φιλοξενία και τη μετακίνησή τους.

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