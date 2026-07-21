Θεσσαλονίκη: 60χρονος χτύπησε με βαριοπούλα υπάλληλο σε αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ

Snapshot Ένας 60χρονος χτύπησε με βαριοπούλα έναν 42χρονο φύλακα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

59χρονος υπάλληλος του αμαξοστασίου κλήθηκε σε βοήθεια και ενεπλάκη σε επεισόδιο με τον 60χρονο, που περιλάμβανε απειλές, ύβρεις και σωματική βία.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 60 και 59 ετών, συνελήφθησαν από την αστυνομία μετά το περιστατικό.

Ο 42χρονος φύλακας έλαβε πρώτες βοήθειες και δεν χρειάστηκε περαιτέρω νοσηλεία.

Έγιναν εκατέρωθεν καταγγελίες για το επεισόδιο. Snapshot powered by AI

Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 42χρονος φύλακας και να συλληφθούν δύο άνδρες, ηλικίας 60 και 59 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 60χρονος φέρεται να χτύπησε αρχικά -για άγνωστη προς το παρόν αιτία- τον 42χρονο στο χέρι με βαριοπούλα. Η ένταση φαίνεται να κλιμακώθηκε, όταν ο φύλακας (υπάλληλος σε εταιρεία σεκιούριτι) κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο υπάλληλο τού αμαξοστασίου. Όπως καταγγέλθηκε, ο 60χρονος απείλησε και εξύβρισε τον 59χρονο, ενώ ο τελευταίος, φέρεται να ανταπέδωσε τις ύβρεις ασκώντας σωματική βία εναντίον του.

Για το περιστατικό ακολούθησαν εκατέρωθεν καταγγελίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών. Στον 42χρονο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω νοσηλεία.

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