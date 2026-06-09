Κορυφώνεται η εργασιακή ανασφάλεια στην εποχή της AI: 1 στους 2 φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του

Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι ανησυχούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να τους στερήσει τη δουλειά τους, σύμφωνα με έρευνα του εργατικού συνδικάτου GMB.

Από τα 5.000 μέλη του συνδικάτου που συμμετείχαν στην έρευνα, λίγο λιγότεροι από τρεις στους δέκα δήλωσαν ότι ο εργοδότης τους έχει ήδη ενσωματώσει εργαλεία AI στον χώρο εργασίας. Από αυτούς, το 26% ανέφερε ότι η τεχνολογία αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα που μέχρι πρότινος εκτελούσαν οι ίδιοι.

Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι οι εργοδότες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να παρακολουθούν τη δική τους δραστηριότητα ή εκείνη των συναδέλφων τους, εντείνοντας τις ανησυχίες γύρω από την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο στον εργασιακό χώρο.

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Την ίδια στιγμή, έχουν προταθεί 450 περικοπές θέσεων εργασίας στη Nestlé, την εταιρεία που παράγει τις σοκολάτες KitKat, με το συνδικάτο GMB να υποστηρίζει ότι ορισμένες από αυτές συνδέονται με την αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς όπως το ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, η Amazon παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο, προηγμένο ρομπότ που μπορεί να εργάζεται σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο των τεράστιων αποθηκών της. Η νεότερη έκδοση του ρομπότ Proteus αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής, επιτρέποντάς του να λειτουργεί σε χώρους όπου μέχρι σήμερα τα ρομποτικά συστήματα δεν μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν.

Ο Ρόμπερτ Μπάτελ, εργαζόμενος στη Nestlé, δήλωσε στο συνέδριο του GMB στο Μπλάκπουλ: «Είναι σπαρακτικό να βλέπεις συναδέλφους — φίλους με τους οποίους εργάζεσαι εδώ και χρόνια — να χάνουν τη δουλειά τους και να αντικαθίστανται από ρομπότ. Αυτό δεν μπορεί να είναι σωστό, όμως συμβαίνει στη Nestlé και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για ένα τρομακτικό όραμα για το μέλλον, αλλά δεν χρειάζεται να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ρομποτική θα αλλάξουν τον κόσμο της εργασίας, όσο βαθιά τον άλλαξε και η Βιομηχανική Επανάσταση».

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Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν την αυξανόμενη ανησυχία πολλών εργαζομένων ότι η αυτοματοποίηση και η AI δεν μετασχηματίζουν απλώς τον τρόπο εργασίας, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν και σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι ο εχθρός. Πράγματι, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εργασία, όμως χρειαζόμαστε νόμους που θα προστατεύουν τους εργαζομένους από την καταχρηστική χρήση της από ανεύθυνους εργοδότες. Ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα ενέχει και μεγάλους κινδύνους.

Δεν μπορούμε απλώς να αφήσουμε τις εταιρείες να πράξουν το σωστό από μόνες τους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, προτεραιότητά τους είναι σχεδόν πάντα το οικονομικό τους αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία που θα προστατεύει τις θέσεις εργασίας ή θα εγγυάται την επανεκπαίδευση και την επανατοποθέτηση των εργαζομένων όταν οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες. Αυτό πρέπει να συμβεί τώρα, στη Nestlé, πριν εκατοντάδες εργαζόμενοι μείνουν πίσω».

Το συνέδριο του GMB άκουσε επίσης έντονες ανησυχίες σχετικά με την απειλή που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι περίπου 300.000 οδηγοί ταξί στη Βρετανία, ενόψει της αναμενόμενης εισόδου των αυτόνομων ταξί στους δρόμους.

Η Waymo, αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, επέλεξε το Λονδίνο ως την πρώτη ευρωπαϊκή πόλη για την ανάπτυξη των ρομποτικών ταξί της. Οι δοκιμές ξεκίνησαν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας στα τέλη του περασμένου έτους, με έναν οδηγό ασφαλείας πίσω από το τιμόνι, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να εξασφαλίσει την απαραίτητη κυβερνητική έγκριση για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

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Στη συνέχεια, η εταιρεία ελπίζει να λάβει άδεια από την Transport for London ώστε να ξεκινήσει αυτόνομες διαδρομές μέσα στη χρονιά.

Το GMB ζητά από τη βρετανική κυβέρνηση να προχωρήσει στη θέσπιση μέτρων που θα προστατεύουν τους οδηγούς ταξί και ιδιωτικών μεταφορών από πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας ή μειώσεις εισοδημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εξάπλωση των αυτόνομων οχημάτων.

Ο Άλι Χαϊντόρ, οδηγός ιδιωτικών μεταφορών και σύνεδρος του GMB, δήλωσε στο συνέδριο: «Ακούμε συχνά από πολιτικούς του συντηρητικού χώρου να επικρίνουν όσους δεν εργάζονται και βασίζονται σε επιδόματα. Όμως η αντικατάσταση των ανθρώπινων εργαζομένων από μηχανές ενδέχεται να οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία και τη φτώχεια. Οι εταιρείες της gig economy παρουσιάζουν τα αυτόνομα ταξί ως πρόοδο. Μας λένε ότι αυτή η τεχνολογία θα αυξήσει την αποδοτικότητα, θα μειώσει το κόστος και θα ωφελήσει την κοινωνία. Αλλά πρόοδος για ποιον ακριβώς; Η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται, όμως οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να είναι εκείνοι που επωμίζονται όλους τους κινδύνους, ενώ οι εταιρείες απολαμβάνουν όλα τα οφέλη».

Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν τον αυξανόμενο προβληματισμό που επικρατεί στους κλάδους των μεταφορών και των υπηρεσιών, καθώς η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αυτόνομων οχημάτων αναμένεται να μεταμορφώσει ριζικά την αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια.

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