Έντι Ράμα: Φορά γυναικεία εσώρουχα και τακούνια και «κράζει» τους influencers - Δείτε το AI βίντεο

Απόπειρα να ασκήσει κριτική στους influencers που συμμετέχουν στις πρόσφατες διαδηλώσεις ενάντια στην τουριστική επένδυση στη νότια Αλβανία

Ελένη Ευστρατίου

Έντι Ράμα: Φορά γυναικεία εσώρουχα και τακούνια και «κράζει» τους influencers - Δείτε το AI βίντεο
EPA/BORIS PEJOVIC
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δημοσίευσε βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που τον απεικονίζει με γυναικεία ρούχα, σατιρίζοντας τους influencers που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις κατά της τουριστικής επένδυσης στη νότια Αλβανία.
  • Ο Ράμα αμφισβητεί τον αριθμό των διαδηλωτών, υποστηρίζοντας πως δεν ξεπερνούν τους 2.000, και επικρίνει τους influencers για κερδοσκοπία και έλλειψη γνώσης της υπόθεσης.
  • Η τουριστική επένδυση ύψους 1,4 δισ. ευρώ αφορά τη λιμνοθάλασσα Νάρτα και το νησί Σαζάν, περιοχές προστατευόμενες λόγω σπάνιων αποδημητικών πτηνών, και περιλαμβάνει συμμετοχή επιχειρηματιών από τις ΗΠΑ και το Κατάρ.
  • Από τα τέλη Μαΐου γίνονται διαδηλώσεις κυρίως από κατοίκους και μέλη της ελληνικής μειονότητας, που αντιδρούν στην καταπάτηση ιδιόκτητων εκτάσεων και στην περιβαλλοντική καταστροφή.
  • Παρά τις διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση προχωρά την επένδυση, με αποκλεισμό της περιοχής, χρήση βαρέων μηχανημάτων και άνοιγμα δρόμων, ενώ ο Ράμα δηλώνει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά.
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Ένα βίντεο επεξεργασμένο με τεχνητή νοημοσύνη δημοσίευσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος με γυναικεία ρούχα και τακούνια.

Το βίντεο που δημιουργήθηκε από άγνωστο χρήστη, σατιρίζει τον Αλβανό πρωθυπουργό σχετικά με όσα είχε δηλώσει σε πρόσφατη ομιλία του για τους influencers και τη συμμετοχή τους στις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα ενάντια στην τουριστική επένδυση στη Σβέρνιτσα, τη λιμνοθάλασσα της Νάρτα και τη νήσο Σάσσωνα, όπου εμπλέκεται και το όνομα του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ.

https://www.instagram.com/reel/DZUjC8wuWPf/

Ο Αλβανός πρωθυπουργός συνόδευσε την αναδημοσίευση του βίντεο με τη φράση «Όποιος κι αν το έκανε, μπράβο του» και γέλια, ενώ πρόσθεσε ειρωνικά: «Συγνώμη για την καθυστέρηση, μετρούσα πόσοι ήταν χτες. Μπορεί να έφτασαν και τους 2.000». Ο Ράμα αμφισβητεί τις εικόνες και τον αριθμό των ανθρώπων που διαδηλώνουν καθημερινά ενάντια στην επένδυση, εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Η ανάρτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με τους χρήστες να ενοχλούνται από τη συνολική στάση του πρωθυπουργού απένταντι στις διαμαρτυρίες και να υπερασπίζεται το επενδυτικό σχέδιο. Η εικόνα του Έντι Ράμα έχει πληγεί συνολικά το τελευταίο διάστημα, με τις αντιπολιτευτικές συγκεντρώσεις να πληθαίνουν και να εντείνεται η δημόσια κριτική στο πρόσωπό του.

Protest against Kushner-linked resort project

EPA/MALTON DIBRA

EPA/MALTON DIBRA

Στο στόχαστρο του Ράμα βρέθηκαν και οι bloggers και οι influencers που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες, τους οποίους επέκρινε καθώς ισχυρίζεται πως επιδιώκουν τη δημοσιότητα και δεν γνωρίζουν την υπόθεση. Σε δημόσια εμφάνισή του στις 7 Ιουνίου, είχε δηλώσει ότι αποκομίζουν αρκετά έσοδα από τις εμφανίσεις τους, χωρίς να καταβάλλουν τους αντίστοιχους φόρους. Μάλιστα, είχε προτείνει να προκαλέσουν ο ένας τον άλλον, με «τον έναν να ντυθεί σαν φλαμίνγκο και τον άλλον σαν εμένα, και να δούμε ποιος θα κερδίσει».

Το επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία

Η γειτονική χώρα βρίσκεται εν μέσω θυελλωδών διαδηλώσεων ενάντια σε ένα μεγάλο τουριστικό σχέδιο που κοστολογείται περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη λιμνοθάλασσα της Νάρτας και το ακατοίκητο νησί Σάσσωνα, τα οποία αποτελούν προστατευόμενη περιοχή λόγω των πολλών και σπάνιων αποδημητικών πτηνών που κατοικούν, με κυρίαρχα τα φλαμίνγκο.

Protest against Kushner-linked resort project

EPA/MALTON DIBRA

EPA

Το συγκεκριμένο νησί μπήκε στο στόχαστρο της κόρης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα και του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο που θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία, διαμερίσματα, βίλες και μαρίνα. Στην επένδυση συμμετέχουν επίσης και επιχειρηματίες από το Κατάρ.

Από τα τέλη Μαΐου έχουν ξεκινήσει οι διαμαρτυρίες, κυρίως των κατοίκων της περιοχής, αφού -για να υλοποιηθεί το σχέδιο- καταπατητές προσπαθούν να ιδιοποιηθούν εκτάσεις που ανήκουν σε ντόπιους, ανάμεσα στους οποίους και Βορειοηπειρώτες που ζουν σε αυτό το νότιο τμήμα της Αλβανίας. Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα πρόσφατα έδειξε μαυροντυμένους άνδρες να ξυλοκοπούν και να σέρνουν έναν πολίτη που συμμετείχε στις διαμαρτυρίες, ο οποίος μάλιστα ανήκει στην Ελληνική μειονότητα.

https://www.instagram.com/p/DY90GVLiGGE/

Η δημοσίευση του βίντεο πρόκαλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με τους διαμαρτυρόμενους να αντιδρούν στην επένδυση και την καταστροφή του φυσικού πλούτου της Αλβανίας. Ο πρωθυπουργός Ράμα έχει δηλώσει πως κανένας αριθμός διαδηλωτών δεν πρόκειται να σταματήσει το έργο και η ολοκλήρωσή του θα γίνει κανονικά.

Μέχρι στιγμής, η περιοχή έχει αποκλειστεί με συρματοπλέγματα, ενώ εκσκαφείς και άλλα βαριά μηχανήματα έχουν εισέλθει στην περιοχή, ανοίγοντας δρόμους πρόσβασης, σκάβοντας στην άμμο και καθαρίζοντας τη γη προκειμένου να εισέλθουν τα βαριά μηχανήματα.

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