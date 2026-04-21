Ουρές στο Βατικανό: Ένας χρόνος από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου

Οι πιστοί συρρέουν για να προσκυνήσουν στον τάφο του

Μίλτος Τσεκούρας

  • Στην επέτειο ενόςτους από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, πλήθος πιστών συγκεντρώνεται στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε για να προσκυνήσει τον τάφο του.
  • Ο πάπας Φραγκίσκος πέθανε σε ηλικία 88 ετών, έναν μήνα μετά από νοσηλεία για διπλή πνευμονία, και ενταφιάστηκε μακριά από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.
  • Ο διάδοχός του, πάπας Λέων ΙΔ΄, τίμησε τη μνήμη του Φραγκίσκου, αναγνωρίζοντας το έργο του και την προσήλωσή του στους πιο αδύναμους.
  • Η πρωθυπουργός της Ιταλίας τόνισε την επίδραση του Φραγκίσκου σε πιστούς και μη, υπογραμμίζοντας το μήνυμά του για ειρήνη και κοινωνική ευθύνη.
  • Η επέτειος συνέπεσε με πολιτικές εντάσεις μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, που ο τελευταίος προσπάθησε να εκτονώσει με διευκρινιστική δήλωση.
Στην επέτειο του ενός έτους από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, σήμερα, προσκυνητές προσευχήθηκαν και μοιράστηκαν τις αναμνήσεις τους μπροστά στον τάφο του Χόρχε Μπεργκόλιο ενώ ο διάδοχός του, ο πάπας Λέων ΙΔ΄, απότινε φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που «έδωσε τόσα πολλά».

Η Λάουρα Τονέλι, μια 69χρονη Ιταλίδα, σκούπισε τα μάτια της με ένα μαντίλι αφού προσευχήθηκε στον ταπεινό, μαρμάρινο τάφο στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε. Ο τάφος φέρει μονάχα την επιγραφή «Franciscus», που είναι το όνομα του Αργεντινού Πάπα στα λατινικά.

«Δεν είναι θλίψη, είναι ευγνωμοσύνη για όλα όσα έκανε για εμένα και την οικογένειά μου. Σαν πατέρας που σε διορθώνει χωρίς ποτέ να σε κρίνει», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ένας ηγέτης με όραμα, πέθανε στις 21 Απριλίου 2025, τη Δευτέρα του Πάσχα, σε ηλικία 88 ετών. Είχε καθοδηγήσει 1,4 δισεκατομμύρια Καθολικούς σε όλον τον κόσμο επί 12 χρόνια, από τον Μάρτιο του 2013. Η δημοτικότητά του παραμένει υψηλή, κάτι που αποδεικνύεται από τις μεγάλες ουρές που σχηματίζονται καθημερινά στη Βασιλική, όπου πιστοί και τουρίστες συρρέουν για να τον τιμήσουν.

Σήμερα η αναμονή ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Οι προσκυνητές γονατίζουν μπροστά στον τάφο και τα μπουκέτα με λουλούδια πολλαπλασιάζονται δίπλα στο απλό, λευκό τριαντάφυλλο που αφήνουν καθημερινά εκεί οι εργαζόμενοι του ναού.

Η Καρολίνα Αλμπέρι, 49 ετών από την Αργεντινή, παρέτεινε τη διαμονή της στη Ρώμη ειδικά για να επισκεφθεί τον τάφο του Φραγκίσκου τη σημερινή ημέρα.

«Ζει μέσα μας. Είναι ένα ον που μας άνοιξε έναν δρόμο, μας έδειξε έναν δρόμο. Με κατανόηση, με γενναιοδωρία, με ψυχικό σθένος. Θα ήθελα να ερχόμουν εδώ και να τον έβρισκα ζωντανό», είπε η γυναίκα, παραδεχόμενη ότι αισθάνεται πιο κοντά στον αείμνηστο συμπατριώτη της παρά στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Η νοσηλεία με διπλή πνευμονία

Ο Φραγκίσκος πέθανε περίπου έναν μήνα αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε επί 38 ημέρες για διπλή πνευμονία. Εμφανίστηκε ενώπιον του πλήθους στο Βατικανό την Κυριακή του Πάσχα και έσβησε το πρωί της επόμενης ημέρας. Είναι ο πρώτος πάπας εδώ και έναν αιώνα που ενταφιάστηκε μακριά από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Μια λειτουργία στη μνήμη του είναι προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ στη Σάντα Μαρία Ματζόρε.

Ο πάπας Λέων, που τον διαδέχτηκε τον Μάιο του 2025, προσευχήθηκε σήμερα στη μνήμη του, κατά την άφιξή του στην Ισημερινή Γουινέα, τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στην Αφρική. «Σε αυτήν την πρώτη επέτειο από τον θάνατό του, θέλω να τιμήσω τον πάπα Φραγκίσκο που έδωσε τόσα πολλά στην Εκκλησία με τη ζωή του, τη μαρτυρία του, τα λόγια και τις πράξεις του», είπε στους δημοσιογράφους ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας. «Αυτό έκανε, κατ’ επανάληψη, ζώντας πραγματικά κοντά στους πιο φτωχούς, τους πιο μικρούς, τους ασθενείς, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους», πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι ο Φραγκίσκος άγγιξε με το παράδειγμά του «τόσο τους πιστούς, όσο και εκείνους που δεν πιστεύουν» καθώς «υπενθύμιζε αδιάκοπα τη σημασία της ειρήνης (…) και την ευθύνη που φέρουμε απέναντι στους άλλους», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η επέτειος αυτή τιμάται με φόντο τη θύελλα που προκάλεσαν την περασμένη εβδομάδα οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα, με αφορμή τις εκκλήσεις του τελευταίου για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το Σάββατο, ο πάπας προσπάθησε να ρίξει τους τόνους με την Ουάσινγκτον, εξηγώντας ότι η ομιλία του για τους «τυράννους» που εκφώνησε στο Καμερούν είχε γραφτεί πριν γίνουν οι δηλώσεις του Τραμπ. Με την ομιλία αυτή «φάνηκε σαν να προσπαθούσα και πάλι να αντιπαρατεθώ με τον πρόεδρο, κάτι που δεν ήταν καθόλου στις προθέσεις μου», σημείωσε.

