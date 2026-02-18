Ποιες κεντρικές τράπεζες αγόρασαν τον περισσότερο χρυσό το 2025;

Συνολικά, οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν 863 τόνους χρυσού πέρυσι

Ένα ασφαλές δωμάτιο μέσα στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ιταλίας είναι γεμάτο με στοιβαγμένες ράβδους χρυσού στη Ρώμη της Ιταλίας.

Τράπεζα της Ιταλίας/Φωτογραφία μέσω REUTERS
Η Πολωνία διαθέτει τα περισσότερα αποθέματα χρυσού ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και δεν είναι η μόνη χώρα που έχει γεμίσει τα θησαυροφυλάκια της με χρυσές ράβδους.

Συνολικά, οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν 863 τόνους χρυσού πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του World Gold Council. Είναι λιγότεροι από τα τρία προηγούμενα χρόνια, όπου είχε ξεπεραστεί το όριο των 1.000 τόνων χρυσού. Ωστόσο, παραμένει πολύ πάνω από τον μέσο όρο των αγορών χρυσού των κεντρικών τραπεζών μεταξύ 2010 και 2021, που ήταν 473 τόνοι.

Ένας από τους λόγους για τη μείωση το 2025 μπορεί να είναι η τιμή του χρυσού, η οποία έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Αλλά το τεταμένο γεωπολιτικό τοπίο συνεχίζει να ωθεί τις κεντρικές τράπεζες να αγοράσουν το πολύτιμο μέταλλο.

Η κεντρική τράπεζα που αγόρασε το περισσότερο χρυσά το 2025 είναι αυτή της Πολωνίας. Απέκτησε 102 τόνους, ανεβάζοντας τα αποθέματά της σε 550 τόνους. Τον Ιανουάριο, ο διοικητής ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να φτάσουν τους 700 τόνους χρυσού «για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα του Καζακστάν, με 57 τόνους χρυσού αγορασμένους το 2025, αριθμός ρεκόρ από το 1993. Η χώρα σχεδιάζει να συνεχίσει τις αγορές… μέχρι να ηρεμήσουν οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Τέλος, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας, η οποία επιστρέφει δυναμικά στις αγορές χρυσού έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας. Πέρυσι, η Βραζιλία αγόρασε 43 τόνους χρυσού. Ωστόσο, ο χρυσός αντιπροσωπεύει μόνο το 7% των συνολικών αποθεμάτων της τράπεζας.

Μόνο τέσσερις χώρες πούλησαν (έστω και λίγο) χρυσό το 2025 αντί να αγοράσουν: η Σιγκαπούρη (15 τόνοι), η Ρωσία (6 τόνοι), η Γερμανία (1 τόνος) και η Ιορδανία (1 τόνος).

