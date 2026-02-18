Ιταλία: Απόπειρα αρπαγής παιδιού σε σούπερ μάρκετ στη Νάπολη

Ένας 45χρονος άνδρας, υπήκοος Γκάνας και εμφανώς μεθυσμένος, επιχείρησε να αρπάξει ένα αγόρι πέντε ετών μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Καϊβάνο, στην επαρχία της Νάπολη. Ο δράστης συνελήφθη από τους καραμπινιέρι και κατηγορείται για απόπειρα απαγωγής.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με μια φίλη της και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας πέντε και οκτώ ετών. Καθώς αποχωρούσαν και βρίσκονταν κοντά στην αυτόματη συρόμενη πόρτα, ο 45χρονος, που συνοδευόταν από άλλα δύο άτομα, τους πλησίασε σε κατάσταση μέθης και απευθυνόμενος στη μητέρα φέρεται να είπε: «Αυτό δεν είναι το παιδί σου, δώσ’ το μου», αναφερόμενος στον πεντάχρονο.

Η γυναίκα αρχικά δεν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, όμως ο άνδρας πλησίασε το παιδί και προσπάθησε να το σηκώσει στην αγκαλιά του. Η φίλη της μητέρας παρενέβη άμεσα, ενώ η μητέρα πήρε το παιδί της πίσω και επέστρεψε προς τα ταμεία του σούπερ μάρκετ. Ο 45χρονος την ακολούθησε και μέσα στο κατάστημα επιχείρησε εκ νέου να αρπάξει το παιδί. Ταμίας του καταστήματος παρενέβη, μπαίνοντας μπροστά για να τους προστατεύσει, εν μέσω έντασης και φωνών. Ο άνδρας τελικά τράπηκε σε φυγή.

Μετά την άφιξη του πατέρα, η οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι σε κατάσταση σοκ. Οι καραμπινιέροι της εταιρείας της Caivano ανέλυσαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και αναπαρέστησαν το περιστατικό. Ο 45χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα να κινείται ακόμη στην περιοχή του σούπερ μάρκετ και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απαγωγής και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Το περιστατικό θυμίζει παρόμοια υπόθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Μπέργκαμο, όταν άστεγος άνδρας είχε επιχειρήσει να αρπάξει ανήλικο παιδί έξω από σούπερ μάρκετ.

