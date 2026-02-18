Ηρακλής - Μύκονος 93-65: Στα ημιτελικά ο "Γηραιός"

Ιστορική ημέρα για την ομάδα του Ηρακλή η οποία 16 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία φορά βρίσκεται και πάλι στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς επιβλήθηκε της Μυκόνου με 93-65 και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση του θεσμού, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Τελευταία φορά που ο Ηρακλής έπαιξε στην τετράδα του θεσμού ήταν τη σεζόν 2009-10. Τότε, ως ομάδα της Α2 μάλιστα, αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό σε διπλά παιχνίδια, γνωρίζοντας δύο ήττες (64-80 στο Ιβανώφειο και 99-63 στο ΟΑΚΑ).

Ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ με 24 πόντους ήταν το πρώτο βιολί για τους νικητές, έχοντας βοήθειες από τον Ντάρκο-Κέλι (14π) αλλά και τον Κρις Σμιθ (17π). Για την Μύκονο, οι 19 πόντοι του Καλίντ Μουρ και οι 10 του Κέντρικ Ρέι δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (1), Στρονγκ 9 (1) , Ντάρκο-Κέλι 14 (4), Σμιθ 17, Τσιακμάς 11 (3), Μωραΐτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σίλας, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 7, Μουρ 19 (1), Ρέι 10 (2), Καββαδάς 2, Γερομιχαλός 3, Ερμείδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 7, Μπριγκς 8.