Ιταλία: Γυναίκα περιγράφει τη στιγμή που χιονοστιβάδα έπληξε χιονοδρομικό κέντρο

Μια γυναίκα κινηματογράφησε τη στιγμή που μια χιονοστιβάδα έπληξε το πρωί της Τρίτης το Βαλ Βενί, μέρος του χιονοδρομικού κέντρου Κουρμαγιέρ στη βορειοδυτική Ιταλία, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα.

Στο βίντεο, που τράβηξε η Siobhan Halford, φαίνεται μια ομάδα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να κάθονται σε μια ουρά περιμένοντας το τελεφερίκ, όταν ξαφνικά τους χτύπησε η χιονοστιβάδα.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DU54K9qCGPW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Στεκόμασταν στην ουρά περιμένοντας το τελεφερίκ όταν πολλοί άνθρωποι άρχισαν να κοιτάζουν πίσω και να δείχνουν μια χιονοστιβάδα που συνέβαινε στην κοιλάδα. Στην αρχή ήταν κάτι μαγευτικό και απίστευτο να βλέπεις», λέει η Halford στο BBC.

«Τότε ξαφνικά, το σύννεφο χιονιού άρχισε να πλησιάζει όλο και περισσότερο και όλοι καταλάβαμε ότι θα μας χτυπούσε. Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, μας κάλυψε», θυμάται η Halford. «Παιδιά που ήταν μαζί μας άρχισαν να ουρλιάζουν και να κλαίνε, δεν μπορούσαμε να δούμε, ήταν δύσκολο να αναπνεύσουμε. Επικρατούσε μεγάλος πανικός».

«Πολλοί άνθρωποι μας ρωτούν γιατί δεν τρέξαμε και κάτσαμε εκεί χωρίς να κάνουμε τίποτα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι δεν είχαμε που να πάμε. Περιμέναμε απλά το τελεφερίκ, φορούσαμε μπότες του σκι και όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα», κατέληξε.

