Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας - Κατηγορήθηκε από αστυνομικό για βιασμό

Σύμφωνα με την καταγγελία της αστυνομικού, ο φερόμενος δράστης την διέταξε να τον οδηγήσει στο υπηρεσιακό κατάλυμά της, όπου στη συνέχεια τη βίασε

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας - Κατηγορήθηκε από αστυνομικό για βιασμό
«Πληροφορηθήκαμε τα γεγονότα χθες»: ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ αντέκρουσε σήμερα τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «κουκούλωσε» μια φερόμενη υπόθεση βιασμού με δράση τον υπαρχηγό της εθνικής αστυνομίας, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Η υπόθεση αυτή ήρθε στο φως σε μια περίοδο που πολλά μέλη του περιβάλλοντος του σοσιαλιστή πρωθυπουργού έχουν τεθεί υπό δικαστική έρευνα, κυρίως για διαφθορά. Επίσης, πολλά μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) αντιμετώπισαν στα τέλη του περασμένου έτους κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το νέο σκάνδαλο ξέσπασε μετά τις κατηγορίες για βιασμό που διατύπωσε μια αστυνομικός σε βάρος του Χοσέ Άνχελ Γκονθάλεθ-Χιμένεθ, μέχρι χθες υποδιευθυντή της εθνικής αστυνομίας, ο οποίος είχε διοριστεί σε αυτήν τη θέση το 2018 από τη σημερινή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την αφήγηση του θύματος, όπως την κατέγραψε ο δικηγόρος της, Χόρχε Πιεντραφίτα, έπειτα από ένα δείπνο σε εστιατόριο, τον Απρίλιο του 2025, ο υψηλόβαθμος αστυνομικός την διέταξε να τον οδηγήσει στο υπηρεσιακό κατάλυμά της, όπου στη συνέχεια τη βίασε.

Η μήνυση που κατέθεσε η γυναίκα αφορά τα αδικήματα του βιασμού, του καταναγκασμού και της άσκησης ψυχολογικής βίας, διευκρίνισε ο δικηγόρος.

Ζητήθηκε η παραίτησή του

Από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Πέδρο Σάντσεθ προασπίστηκε τη «σθεναρή» αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του Χοσέ Άνχελ Γκονθάλεθ-Χιμένεθ, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση.

«Οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές», συνέχισε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους και ζήτησε να ριχθεί άπλετο φως στα γεγονότα που κατήγγειλε το θύμα.

Νωρίτερα, ο Γκράντε-Μαρλάσκα, υπουργός Εσωτερικών από το 2018 και προβεβλημένο στέλεχος της αριστερής κυβέρνησης της Ισπανίας, διαβεβαίωσε ότι «δεν ήξερε τίποτα», μέχρι που αποκαλύφθηκε χθες η υπόθεση. «Αν γνωρίζαμε το παραμικρό για μια υπόθεση τέτοιας σοβαρότητας, καταλαβαίνεται καλά ότι θα του είχαμε ζητήσει να παραιτηθεί νωρίτερα», επέμεινε.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Τα επιχειρήματά του ωστόσο δεν έπεισαν το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της δεξιάς αντιπολίτευσης, που ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του υπουργού. «Το κυριότερο επιχείρημα της κυβέρνησης για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι ένας φερόμενος βιαστής ήταν επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, είναι ότι το έμαθαν μόλις χθες», ειρωνεύτηκε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο επικεφαλής του PP. «Πιστεύει πραγματικά ότι θα δεχόμασταν πως ένας υπουργός Εσωτερικών δεν έχει ιδέα για όσα πράττει η ιεραρχία της αστυνομίας και αν αποκρύπτει αδικήματα;» διερωτήθηκε.

Στη Βουλή, ο βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Vox Ιγκνάθιο Χιλ Λάθαρο, κατηγόρησε τον υπουργό ότι δεν είχε την «ευπρέπεια» να παραιτηθεί με αφορμή αυτήν την «αποκρουστική» υπόθεση που αφορά «τον άνθρωπο της εμπιστοσύνης του, τον προστατευόμενό του, που ο ίδιος διόρισε» σε αυτήν τη θέση.

Ο Γκράντε-Μαρλάσκα είπε ότι θα παραιτηθεί μόνο «εάν το ίδιο το θύμα δηλώσει ότι δεν αισθάνεται προστατευμένη».

