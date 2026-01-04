Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

Τι ανέφεραν σε αναρτήσεις τους

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη συγκλόνισε τους ανθρώπους της ελληνικής τηλεόρασης, που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Μέσα από τα social media τον αποχαιρετούν, με μηνύματα θλίψης και συγκίνησης.

Γιώργος Γρηγοριάδης

Ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη, με συναισθηματική φόρτιση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης. Η πιο σταθερή φωνή της πρωινής ενημέρωσης και το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ο άνθρωπος που με πίστεψε, με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε χώρο να εξελιχθώ. Για 19 χρόνια από το 2000, ήμουν συνεργάτης του ως ρεπόρτερ από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη στιγμή που μου ζήτησε να κατέβω στην Αθήνα, το Σεπτέμβριο του 2019 και να σταθώ δίπλα του στην παρουσίαση.

Έξι ακόμα χρόνια μαζί, δίπλα του, μέχρι την τελευταία ημέρα της εκπομπής, όταν ο ίδιος αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στο Καλημέρα Ελλάδα.Δάσκαλος, συνεργάτης, σημείο αναφοράς στη δημοσιογραφία και στην ζωή. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν σε όσα δίδαξαν και σε όσους πίστεψαν. Η μνήμη του θα είναι ζωντανή. Ειλικρινή Συλλυπητήρια στους οικείους του».

https://www.instagram.com/p/DTGN1nACNTS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Γιώργος Λιάγκας

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού», συγκλονισμένος από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, έκανε τη δική του ανάρτηση. «Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό. Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του. Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό. Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ», έγραψε.

https://www.instagram.com/p/DTGM6bQlL6z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Γρηγόρης Αρναούτογλου

«Γειά σου Γιώργο… Σ´ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα…και θα σε ευχαριστώ για πάντα… Καλό ταξίδι…», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σειρά του.

https://www.instagram.com/p/DTGNJ75gr5C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Φαίη Σκορδά

Η παρουσιάστρια του MEGA αποχαιρέτησε τον σπουδαίο δημοσιογράφο με μία κοινή τους φωτογραφία. «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια», ήταν το μήνυμά της.

Ελένη Τσολάκη

«Δοτικός και απλόχερος πάντα. Αντίο κύριε Γιώργο μας», έγραψε η Ελένη Τσολάκη αναρτώντας μία φωτογραφία τους.

screenshot-2026-01-04-201651.jpg

Πέτρος Κωστόπουλος

«Νωρίς την έκανες ρε Γιώργο. Και είχες αφήσει δουλειές στη μέση. Όρθιος όμως, όπως πάντα», ήταν το μήνυμα του Πέτρου Κωστόπουλου.

Τζένη Μπαλατσινού

«Παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους δημοσιογράφους και ένας σπάνιος άνθρωπος», έγραψε η επιχειρηματίας.

Σεμίνα Διγενή

Εξαιρετικά συγκινητική ήταν η ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή, με την οποία ξεκίνησαν μαζί στην τηλεόραση. «Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “Ζωντανές συνδέσεις” μας δεν θα τελειώσουν ποτέ», έγραψε.

screenshot-2026-01-04-202152.jpg

