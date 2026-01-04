Η συλλυπητήρια δήλωση του Ανδρουλάκη για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
Ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή μετά από οξύ έμφραγμα στην ηλικία των 74 ετών
Συλλυπητήρια δήλωση έκανε ο Προέδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκη, για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Όπως αναφέρει στην σήλωση του ο κ. Ανδρουλάκης:
«Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο.
Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών.
Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
