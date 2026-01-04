Η συλλυπητήρια δήλωση του Ανδρουλάκη για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή μετά από οξύ έμφραγμα στην ηλικία των 74 ετών

Newsbomb

Η συλλυπητήρια δήλωση του Ανδρουλάκη για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συλλυπητήρια δήλωση έκανε ο Προέδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκη, για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Όπως αναφέρει στην σήλωση του ο κ. Ανδρουλάκης:

«Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο.

Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών.

Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ έκαναν την Άρσεναλ να χαμογελά

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Νεοφυτίδης

21:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Θεοφάνια: Με λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 8 μποφόρ θα πετάξουμε τον σταυρό

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Ζημιά σε οπτικό καλώδιο στη Βαλτική Θάλασσα - Υπό διερεύνηση το συμβάν

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

21:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Γιατί η Αμερικανίδα πρέσβης έγινε «θέμα συζήτησης στην Αθήνα» και αγαπημένη των παπαράτσι

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί τη Ροντρίγκες: «Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο»

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: «Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας»

20:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πέντε θάνατοι μέσα σε μια ημέρα – Ένας νεκρός στα Χανιά

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας», γράφει το Χαμόγελο του Παιδιού, αποχαιρετώντας τον

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Δεν χάνει ευκαιρία για τις φαντασιώσεις του ο Μίτσκοσκι με αφορμή τον Μαδούρο: «Το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε εις βάρος της "Μακεδονίας"»

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

19:53ΕΛΛΑΔΑ

AEGEAN: Ακυρώθηκαν συνολικά 48 πτήσεις - Πότε θα αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του σε τροχαίο και αυτοκτόνησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Τον βρήκε νεκρό σε στάβλο ο αδελφός του

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί τη Ροντρίγκες: «Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Ελβετών τα παράτησε όλα και γυρίζει τον κόσμο με... ωτοστόπ - Τους πήραμε στα διόδια Σχηματαρίου, αυτή είναι η ιστορία τους

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 8 προσαγωγές για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα - Φόβοι για αντίποινα

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Μπλέτσας, πρ. Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στο Newsbomb: «Δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή - Πιθανό το σαμποτάζ, νωρίς για συμπεράσματα»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα - Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια των παρεμβολών στο FIR Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ