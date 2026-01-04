Γιώργος Παπαδάκης: «Έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας», γράφει το Χαμόγελο του Παιδιού

Με μια πολύ συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετά το «Χαμόγελο του Παιδιού» τον Γιώργο Παπαδάκη, που πέθανε σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου, από ανακοπή καρδιάς.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παρουσιάσει στην τηλεόραση την ιστορία του μικρού Ανδρέα, που ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του «Χαμόγελου του Παιδιού». Τότε, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, ο γιος του ιδρυτή του «Χαμόγελου» είχε εκφράσει την επιθυμία του «όλα τα παιδιά να έχουν χαμόγελο». Κάνοντας μάλιστα τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του, το παιδί σχημάτισε το χαμόγελο στο πρόσωπό του κι έκτοτε έγινε το σήμα του Οργανισμού.

«Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Παπαδάκη, τον φίλο, τον συνοδοιπόρο, τον άνθρωπο που έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας!», γράφουν οι άνθρωποι του «Χαμόγελου».

«Τα θερμότατα συλλυπητήρια μας στη σύζυγο και τους γιους του, τους φίλους και συναδέλφους του. Υπήρξαμε ευτυχείς που ήταν δίπλα μας, που γνώρισε την αγάπη και ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα προσέφερε στο όνομα του Ανδρέα για "Το Χαμόγελο του Παιδιού". Είμαστε ευτυχείς που μόλις λίγους μήνες πριν, στις 11 Νοεμβρίου 2025, του απονείμαμε το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 ετών έργου μας. Η χαρά και η συγκίνηση όλων ήταν διάχυτη και από πλευράς μας το "ευχαριστώ"», συνεχίζεται η ανάρτηση και κλείνει:

«Καλό ταξίδι μοναδικέ Γιώργο, για όλους μας, και δάσκαλε για πλήθος δημοσιογράφων και παρουσιαστών».

Διαβάστε επίσης