«Άδοξη πτώση» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (19/02).
Η πρώτη «μάχη» του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Οι «ερυθρόλευκοι» υπέστησαν «Άδοξη πτώση», μια και ηττήθηκαν 2-0 από τους Γερμανούς και «Το όνειρο έγινε εφιάλτης» για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός αναζητά «Οξυγόνο στην "ασφυξία"» στο ματς απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν, ενώ «Ένας ακόμα "τελικός"» είναι μπροστά για τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε «Υπερόπλο Χέις-Ντέιβις» στο Κύπελλο.
