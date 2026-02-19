Κρήτη: Έκλεψαν 200 ευρώ, τσιγάρα και… τσίχλες από πρατήριο υγρών καυσίμων

Βίντεο-ντοκουμέντο από ληστεία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/2) σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αρκαλοχώρι Κρήτης φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb, καταγράφοντας καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών.

Όπως φαίνεται στις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, οι άγνωστοι εισέβαλαν στο κατάστημα του πρατηρίου και πλησίασαν τον υπάλληλο που καθόταν πίσω από το ταμείο, με απειλητικές διαθέσεις. Εκείνος σηκώνει αμέσως τα χέρια ψηλά, ενώ οι δύο ληστές - όπως είναι εμφανές - τον απειλούν. Με γρήγορες κινήσεις αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που ανέρχεται περίπου στα 200 ευρώ. Παράλληλα, άρπαξαν τσιγάρα, τσίχλες και άλλα προϊόντα που βρίσκονταν στα ράφια και πίσω από τον πάγκο.

Οι δράστες διέφυγαν πεζοί από το σημείο αμέσως μετά την πράξη τους. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι είχαν σταθμεύσει όχημα σε κοντινή απόσταση ή ότι τους ανέμενε συνεργός για να διευκολύνει τη διαφυγή τους.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή.