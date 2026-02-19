Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα - Πίνακες και παραδείγματα

Έναρξη ψηφιακής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο» 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μέσα στην ημέρα ξεκινάει την λειτουργία της η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους δανειολήπτες με δάνειασε ελβετικό φράγκοφράγκο που θέλουν να τα μετατρέψουν σε ευρώ. Στις 19 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία.

Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 6 του ν.5264/2025 (Α’ 239), για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ.

Η ως άνω Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1:

Σύνθεση νοικοκυριούΕισόδημαΑκίνητη περιουσίαΌρια καταθέσεων
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό7.500 €125.000 €7.500 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη11.000 €140.000 €11.000 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ή οικογένεια με 1 απροστάτευτο τέκνο14.500 €155.000 €14.500 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη ή οικογένεια με 2 απροστάτευτα τέκνα18.000 €170.000 €18.000 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από ≥ 5 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ≥ 3 ανήλικα μέλη22.000 €185.000 €22.000 €

Κατηγορία 2:

Σύνθεση νοικοκυριούΕισόδημαΑκίνητη περιουσίαΌρια καταθέσεων
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.375 €156.250 €9.375 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη12.875 €171.250 €12.875 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ή οικογένεια με 1 απροστάτευτο τέκνο16.375 €186.250 €16.375 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη ή οικογένεια με 2 απροστάτευτα τέκνα19.875 €201.250 €19.875 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από ≥ 5 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ≥ 3 ανήλικα μέλη23.375 €216.250 €23.375 €

Κατηγορία 3:

Σύνθεση νοικοκυριούΕισόδημαΑκίνητη περιουσίαΌρια καταθέσεων
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό11.250 €187.500 €11.250 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη14.750 €202.500 €14.750 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ή οικογένεια με 1 απροστάτευτο τέκνο18.250 €217.500 €18.250 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη ή οικογένεια με 2 απροστάτευτα τέκνα21.750 €232.500 €21.750 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από ≥ 5 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ≥ 3 ανήλικα μέλη25.250 €247.500 €25.250 €

Η βεβαίωση κατάταξης σε μία εκ των τριών κατηγοριών καθορίζει τους ευνοϊκούς όρους μετατροπής δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ ως εξής:

Κατηγορία 1: Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

  • 50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και
  • Σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 2: Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

  • 30% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.
  • Σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 3: Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

  • 20% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.
  • Σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία εκ των τριών κατηγοριών εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται η έκδοση της Bεβαίωσης κατάταξης:

  • 15% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.
  • Σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οφέλη για δανειολήπτες

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων:

  • Ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα
  • Μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου
  • Σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής
  • Προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις
  • Προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων
  • Δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε (5) έτη

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑμεΑ

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Συγκεκριμένα, δανειολήπτες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τους. Δικαιούνται δηλαδή βελτιωμένη κατά 50% ισοτιμία μετατροπής, με σταθερό επιτόκιο 2,3% πλέον εισφοράς ν. 128/75 για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.Η εν λόγω πρόβλεψη επεκτείνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο σύνολο των δανειοληπτών (οφειλετών) ΑμεΑ με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προς όλους τους Πιστωτές (δηλ. και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων πέρα από Τράπεζες).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026.Σύνδεσμος πρόσβασης στην πλατφόρμα ΕΔΩ

Μέσω της πλατφόρμας εκδίδεται η Βεβαίωση κατάταξης, η οποία ενημερώνει τον δανειολήπτη για την Κατηγορία στην οποία εντάσσεται και τους όρους ρύθμισης που αντιστοιχούν σε αυτή, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τα ίδια στοιχεία στον πιστωτή.Στη συνέχεια, ο οφειλέτης προσκομίζει τη Βεβαίωση Κατάταξης στον πιστωτή και υποβάλει επίσημο αίτημα για τη μετατροπή του δανείου του σε ευρώ, βάσει των όρων της Κατηγορίας κατάταξής του.

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας της νέας παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive που θα υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας της «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο» και θα παρέχει:

• Τεχνική βοήθεια στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας

• Ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις κατάταξης κ τη διαδικασίαΗ νέα υπηρεσία ενημέρωσης, παρέχεται στους δανειολήπτες κατόπιν ραντεβού είτε ψηφιακά ΕΔΩ είτε τηλεφωνικά στο 213 212 5730

Επιπρόσθετα, στη διάθεση των ενδιαφερόμενων αναλυτικός οδηγός συχνών ερωτήσεων κ απαντήσεων για τη ρύθμιση οφειλών σε ελβετικό φράγκο σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

