Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο

Εντός των επόμενων ημερών θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για ρυθμίσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τη συμπεριφορά των δανειοληπτών.

Για μη συνεπείς δανειολήπτες, η ρύθμιση θα γίνεται μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού.

Για συνεπείς δανειολήπτες, προβλέπεται μετατροπή του δανείου σε ευρώ, δυνατό «κούρεμα» της οφειλής από 15% έως 50%, καθώς και ρύθμιση με βάση τα περιουσιακά και εισοδηματικά στοιχεία.

Οι νέες ρυθμίσεις θα προσφέρουν χαμηλό σταθερό επιτόκιο (2,30% έως 2,90%) για όλη την εναπομείνασα διάρκεια του δανείου και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως 5 χρόνια.