30 Χρόνια Μαζί για το Παιδί Με 1€ προσφοράς δημιουργούνται 7,7€ κοινωνικής αξίας

Σε τρεις δεκαετίες δράσης του, το Μαζί για το Παιδί έχει στηρίξει περισσότερα από 460.000 παιδιά και τις οικογένειές τους

Το Μαζί για το Παιδί συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας και ουσιαστικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, επιβεβαιώνοντας με μετρήσιμα στοιχεία τον κοινωνικό του αντίκτυπο.

Σύμφωνα με έρευνα Κοινωνικής Απόδοσης Επένδυσης (SROI) για τη διετία 2024–2025, για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στις δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού, παρήχθησαν κοινωνικά αποτελέσματα με αποδεδειγμένη οικονομική αξία 7,7 ευρώ. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει την ορθολογική διαχείριση των πόρων, καθώς και τη δυναμική κάθε δωρεάς, συνεργασίας και παρέμβασης, μετατρέποντας την αρχική επένδυση σε μια αλυσίδα μετρήσιμων κοινωνικών αποτελεσμάτων.

Σε τρεις δεκαετίες δράσης του, το Μαζί για το Παιδί έχει στηρίξει περισσότερα από 460.000 παιδιά και τις οικογένειές τους, έχει συνεργαστεί με 250 φορείς παιδικής προστασίας και κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, έχει αναβαθμίσει 195 ακριτικά σχολεία βελτιώνοντας τις εκπαιδευτικές συνθήκες σε απομακρυσμένες περιοχές και έχει ενισχύσει με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό 28 νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Για 30 χρόνια, η ομάδα του Μαζί για το Παιδί, με τη διαρκή υποστήριξη εταιρειών, ιδρυμάτων, ιδιωτών δωρητών και με τη συμβολή φίλων, συνεργατών και εθελοντών, υλοποιεί παρεμβάσεις στους εξής άξονες:

  • της καταπολέμησης της φτώχειας μέσω της στήριξης ευάλωτων οικογενειών και φορέων παιδικής προστασία,
  • της υγείας & ψυχικής υγείας μέσω ενίσχυσης υγειονομικών μονάδων και της Γραμμής 11525 και του συμβουλευτικού κέντρου,
  • της εκπαίδευσης μέσω εκσυγχρονισμού σχολικών υποδομών σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές και της υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (ΕΚΠΑ).

Επιπλέον, ο Οργανισμός υλοποιεί έκτακτες παρεμβάσεις σε κοινότητες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, υγειονομικές ή άλλες κρίσεις, προφέροντας άμεση βοήθεια για την ανακούφισή τους.

Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα δυναμική και αποτελεσματική χρονιά, καθώς μέσα από στοχευμένες δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας και ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με 187 φορείς, 131 σχολεία και 196 εταιρείες και ιδρύματα, το Μαζί για το Παιδί στήριξε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες, ενισχύοντας έμπρακτα την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά, υπηρεσίες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Δείτε Σχετικό βίντεο ΕΔΩ

