Μητσοτάκης για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα
Ο γνωστός δημοσιογράφος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».
Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε ο πρωθυπουργός τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, που απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 74 ετών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα
17:52 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ