Μητσοτάκης για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε ο πρωθυπουργός τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, που απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 74 ετών.