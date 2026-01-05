Μυστικη Υπηρεσία ΗΠΑ: Το σχέδιο για 4.000 νέους υπαλλήλους και 1500 ειδικούς πράκτορες

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USSS) βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της. Μετά από μια σειρά κρίσεων, με αποκορύφωμα την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, η ηγεσία του οργανισμού ανακοίνωσε ένα πρωτοφανές σχέδιο επέκτασης, στοχεύοντας να ξεπεράσει για πρώτη φορά τους 10.000 υπαλλήλους.

Η USSS είναι μία ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας που εξασφαλίζει την ασφάλεια του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, των άμεσων συγγενών τους, των πρώην προέδρων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους. Η Μυστική Υπηρεσία παρέχει παράλληλα φυσική ασφάλεια για τον Λευκό Οίκο, το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, την κατοικία του Αντιπροέδρου, καθώς και για όλες τις ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ουάσινγκτον.

Στόχος το 2028: Το έτος του «Αρμαγεδδώνα»

Οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το 2028. Η χρονιά αυτή χαρακτηρίζεται εσωτερικά ως «Αρμαγεδδών», καθώς η υπηρεσία θα κληθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο γεγονότα τεράστιας κλίμακας:

Τις Προεδρικές Εκλογές: Με τον Τραμπ να ολοκληρώνει τη θητεία του, αναμένονται σκληρές προκριματικές μάχες και στα δύο κόμματα, αυξάνοντας κατακόρυφα τον αριθμό των προσώπων που χρήζουν προστασίας. Και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες: Οι πρώτοι θερινοί αγώνες επί αμερικανικού εδάφους μετά το 1996, που απαιτούν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για μήνες.

Το Σχέδιο των 4.000 Προσλήψεων

Υπό την καθοδήγηση του διευθυντή Σον Κάραν και του Αναπληρωτή Διευθυντή Μάθιου Κουίν, η υπηρεσία επιδιώκει να προσθέσει 4.000 νέα μέλη έως το 2028. Πιο συγκεκριμένα, θέλει να αυξήσει τους ειδικούς πράκτορες από 3.500 σε 5.000, τους ένστολους στους 2.000 αξιωματικούς αλλά και να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις για τη διοικητική θωράκιση του οργανισμού.

«Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αρκετά οικονομικά κίνητρα για να αναιρέσουμε το γεγονός ότι εξαντλούμε τους ανθρώπους μας», δήλωσε ο Μάθιου Κουίν, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση του προσωπικού είναι ο μόνος τρόπος για να καταπολεμηθεί η επαγγελματική εξουθένωση (burnout).

Τα εμπόδια: Ο ανταγωνισμός με την ICE και το FLETC

Παρά τη βούληση της ηγεσίας, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Η Μυστική Υπηρεσία αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως η ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης) και η Συνοριακή Περίπολος (United States Border Patrol - USBP), οι οποίες επίσης προσλαμβάνουν μαζικά στο πλαίσιο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Επιπλέον, υπάρχει το ζήτημα της εκπαίδευσης. Το FLETC (Federal Law Enforcement Training Centers), το Ομοσπονδιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Ομοσπονδιακών Ενώσεων στη Τζόρτζια των ΗΠΑ αναμένεται να είναι υπερπλήρες, δημιουργώντας «συμφόρηση» στην προετοιμασία των νέων πρακτόρων.

Για να επιτύχει τους στόχους της, η υπηρεσία εισάγει κανονισμούς ταχείας πρόσληψης, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής για μια προσφορά εργασίας από τους 18 μήνες σε λιγότερο από έναν χρόνο. Παρόλα αυτά, η ηγεσία ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνουν υποχωρήσεις στα αυστηρά κριτήρια όπως είναι οι εξαντλητικοί έλεγχοι ιστορικού, οι δοκιμασίες με ανιχνευτή ψεύδους και η απαίτηση για συμμετοχή σε έρευνες, καθώς αυτές αποτελούν την «ψυχή» του οργανισμού.

Με το ένα τρίτο του προσωπικού να ετοιμάζεται για συνταξιοδότηση πριν το 2028, η Μυστική Υπηρεσία βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Η επιτυχία αυτού του σχεδίου θα κρίνει αν η υπηρεσία μπορεί να ανακτήσει την αξιοπιστία της και να εγγυηθεί την ασφάλεια της ηγεσίας των ΗΠΑ σε μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας.