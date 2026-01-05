EuroLeague: Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για μεταγραφές από το ΝΒΑ

Η προθεσμία που έχουν οι ομάδες της EuroLeague για να πραγματοποιήσουν μεταγραφή από ομάδα της διοργάνωσης λήγει σήμερα, αλλά αυτό δεν ισχύει για τις περιπτώσεις παικτών από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ο Ολυμπιακός κατάφερε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτιζάν και να τον «ντύσει» στα «ερυθρόλευκα», μιας και σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που οι ομάδες έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μεταγραφές από άλλες ομάδες της διοργάνωσης.

Αυτό όμως δεν ισχύει και για την περίπτωση του ΝΒΑ, καθώς σε αυτό το καθεστώς υπάρχει διαφορετική καταληκτική ημερομηνία.

Με αφορμή, λοιπόν, τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την προσπάθεια που γίνεται για να πραγματοποιηθεί μεταγραφική «βόμβα» από το ΝΒΑ στη θέση «4» θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως οι ομάδες μπορούν να κάνουν μια τέτοια μεταγραφή μέχρι και τις 25 Φεβρουαρίου του 2026. Ημέρα διεξαγωγής της πρώτης αναμέτρησης της 29ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

