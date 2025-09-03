Τουρκικά αλιευτικά ξανά στο Θράκικο Πέλαγος μετά τους πυροβολισμούς σε Έλληνες ψαράδες - Live εικόνα

Λίγες ώρες μετά τα επεισόδια το βράδυ της Τρίτης μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών στο Θρακικό Πέλαγος, κατά την διάρκεια των οποίων Τούρκοι έβγαλαν όπλα και πυροβόλησαν στον αέρα για να... διώξουν τους Έλληνες, τουρκικά σκάφη κατευθύνονται ξανά προς την περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εξειδικευμένου ιστοτόπου MarineTraffic που παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση όσα πλοία και σκάφη έχουν ανοιχτούς τους πομπούς τους (AIS), τουλάχιστον πέντε - μεγάλου μεγέθους- τουρκικά αλιευτκά σκάφη έχουν ξεκινήσει από τις ακτές της Τουρκίας και κατευθύνονται προς την θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Θάσο και την Σαμοθράκη.

Μεταξύ των σκαφών που φαίνονται να κινούνται δυτικά, ξεχωρίζουν:

Eker Osman: μεσαίου μεγέθους αλιευτικό (25×8 μέτρα)

Hicaz 6: μεγάλο αλιευτικό (40×14 μέτρα), κατασκευής 2013

Çalışkan Kardeşler: νεότευκτο (2021) και ισχυρό σκάφος (40×18 μέτρα)

Geciciler Balikcil I: τουρκικό αλιευτικό χωρίς διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, αλλά με σταθερή παρουσία στο Αιγαίο.

Korkmazlar Blk. 1: αλιευτικό (36×17 μέτρα)

01 04 Πηγή: marinetraffic 02 04 Πηγή: marinetraffic 03 04 Πηγή: marinetraffic 04 04 Πηγή: marinetraffic

Η πορεία των τουρκικών αλιευτικών υς εντοπίζεται από τα τουρκικά παράλια προς τα δυτικά, σε θαλάσσια ζώνη που περιλαμβάνει τον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Σαμοθράκη, την Αλεξανδρούπολη και τα διεθνή ύδατα.

Αλιευτικά που βρίσκονται ήδη στην περιοχή

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα τουρκικά αλιευτικά που καταγράφηκαν χτες στο Θρακικό Πέλαγος δεν έχουν δώσει νεότερο στίγμα τις τελευταίες ώρες, δημιουργώντας ασάφεια για την ακριβή τους θέση και δραστηριότητα.

01 04 Πηγή: Marinetraffic 02 04 Πηγή: Marinetraffic 03 04 Πηγή: Marinetraffic 04 04 Πηγή: Marinetraffic

Μεταξύ αυτών:

Burhan Reis 5: καταγράφηκε με πορεία 330° και χαμηλή ταχύτητα (1,3 kn), τελευταία αναφορά πριν από σχεδόν 12 ώρες.

Ariciogullari Balikcilik: σε πορεία προς Τουρκία, τελευταία αναφορά πριν από 15 ώρες.

Geciciler Balikcilik 2: με χαμηλή ταχύτητα (1,8 kn), τελευταία θέση πριν από 18 ώρες.

Hicaz 5: καταγράφηκε στα 5,5 kn με κατεύθυνση βόρεια, τελευταία αναφορά πριν από 18 ώρες.

Ariciogullari 2: πολύ χαμηλή ταχύτητα (0,4 kn), τελευταία θέση πριν από 8 ώρες.

01 05 Πηγή: Marinetraffic 02 05 Πηγή: Marinetraffic 03 05 Πηγή: Marinetraffic 04 05 Πηγή: Marinetraffic 05 05 Πηγή: Marinetraffic

Η έλλειψη νέων δεδομένων δημιουργεί ερωτήματα για το αν τα σκάφη παραμένουν στην περιοχή, αν έχουν κατευθυνθεί σε τουρκικά λιμάνια ή αν έχουν κλείσει τα συστήματα εντοπισμού τους. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αίσθηση αβεβαιότητας, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα σενάριο.

Η νέα αυτή κινητικότητα καταγράφεται λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε τουρκικά και ελληνικά σκάφη, σε περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους Έλληνες αλιείς. Αν και δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές, η παρουσία περισσότερων τουρκικών αλιευτικών στην περιοχή εκλαμβάνεται ως σημάδι πιθανής κλιμάκωσης.

Κλίμα ανησυχίας στη Θράκη

Τοπικές κοινωνίες και επαγγελματίες αλιείς εκφράζουν τον φόβο ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε νέα επεισόδια, ενώ η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η διπλωματική διάσταση του ζητήματος δεν αποκλείεται να ανοίξει νέο γύρο αντιπαράθεσης με την Άγκυρα, σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε λεπτή ισορροπία.

