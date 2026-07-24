Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Το άγχος της εργασίας εκτίναξε Πολυτεχνεία και Πυροσβεστική
Ελεύθερος Τύπος: Αμυντική θωράκιση της Ελλάδας
Η Καθημερινή: Πιστοποιητικό φερεγγυότητας με τη σφραγίδα του κράτους
Τα Νέα: "Ασπίδα" σε τρία χρόνια
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου
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