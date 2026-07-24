Σαν σήμερα 24 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα
- 1923 - Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάνης, με την οποία τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία χαράχθηκαν στα σημερινά τους όρια. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Έβρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα, αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα, που βρίσκεται πέρα από τα τρία μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ίμβρο και την Τένεδο. Με το άρθρο 20 της Συνθήκης της Λοζάνης η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία και παραιτείται από κάθε δικαίωμα σ αυτή.
- 1974 - Χιλιάδες λαού στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής φτάνει στην Αθήνα με το αεροπλάνο της γαλλικής προεδρίας που διαθέτει ο πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ ντ' Εσταίν, κατόπιν πρόσκλησης.
Η άφιξή του σηματοδοτεί το τέλος της 7ετούς στρατιωτικής χούντας στην Ελλάδα. Στις 4:15 π.μ. ορκίζεται πρωθυπουργός, μπροστά στο στρατηγό Φαίδωνα Γκιζίκη.
- 1982 - Καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας, με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
- 2013 - Εκτροχιάζεται τρένο στην Γαλικία από ανθρώπινο λάθος. 79 είναι οι νεκροί και 95 οι τραυματίες. Ο πρόεδρος της χώρας Μαριάνο Ραχόι κηρύσσει τριήμερο πένθος, στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των τελευταίων 70 ετών στην Ισπανία.
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