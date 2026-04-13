Μια νύχτα μόνο spoiler: Η Αρετή είναι έγκυος

Μετά από το μικρό διάλειμμα λόγω του Πάσχα, το σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» επιστρέφει αύριο στη συχνότητα του MEGA. Τις επόμενες εβδομάδες, η αγωνία «χτυπά κόκκινο» και το ενδιαφέρον κορυφώνεται.

Ο Οδυσσέας ζητάει επιτακτικά από την Αρετή να αποχωρήσει από τη συνεργασία της με τον Νταγιάννο και να επιστρέψει στην ERGAN, προκειμένου να σωθεί το κύρος της εταιρείας. Η Αννέζα αποφασίζει να πει κάποια πράγματα στον Σταύρο, σχετικά με τις αλήθειες που ψάχνει. Η Κατερίνη παίρνει μία πληροφορία για την Εύα που την ταράζει, γεμίζοντας την με απορίες και ο Νταγιάννος βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι εργασίες στο εμπορικό κέντρο. Τέλος, η απόφαση του Οδυσσέα να στείλει εξώδικο στους εταίρους της ERGAN, τον φέρνει σε κόντρα με τον Σταύρο, που του ζητάει εξηγήσεις για τις μονόπλευρες κινήσεις του.

Τα εξώδικα συνεχίζονται, το δημοσίευμα για την ERGAN ρίχνει λάδι στη φωτιά και ο Οδυσσέας είναι πεπεισμένος πως πίσω από όλα κρύβεται η Αρετή. Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους, στρέφεται στον Μπακύρα, ζητώντας πληροφορίες για τους κρυφούς εταίρους της Triton. Την ίδια ώρα, ο Άλκης μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε μια επικίνδυνη ιστορία. Ο Σταύρος αρχίζει να αγγίζει τη σκληρή αλήθεια για την καταγωγή του, με την Αννέζα και την Κατερίνη να πανικοβάλλονται, μήπως αποκαλυφθούν όσα έκρυβαν τόσα χρόνια. Οι ισορροπίες απειλούνται επικίνδυνα. Η Αρετή καταρρέει σωματικά και ψυχικά. Η ένταση, η εξάντληση και μια αδιόρατη ανησυχία, τη φέρνουν αντιμέτωπη με κάτι που δεν είχε υπολογίσει.

Ο Οδυσσέας έχει βαλθεί να μάθει τον κρυφό συνέταιρο του Νταγιάννου στην Triton- Οικοδομική, ενώ ο Πωλ μένει άναυδος, όταν μαθαίνει ότι ο Σταύρος είναι υιοθετημένος. Η Μαργαρίτα φτάνει στο σπίτι της Κατερίνης και ζητά εξηγήσεις, για τα μυστικά που της έκρυψαν και ο Σταύρος κατηγορεί τον Νταγιάννο για το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε εναντίον της ERGAN. Η Αρετή κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης και το αποτέλεσμα φέρνει την απόλυτη ανατροπή στη ζωή της.

