Οκτώ σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

Θα συνεχίσουν να επενδύουν στις ελληνικές σειρές τα περισσότερα κανάλια, την επόμενη σεζόν. Με διάθεση ανανέωσης, αφού η πλειοψηφία των φετινών σίριαλ ολοκληρώνεται, τα στελέχη έχουν φουλάρει τις μηχανές ήδη για νέες παραγωγές.

Στο μέτωπο του MEGA, αναμένονται καταιγιστικές εξελίξεις καθώς η συνεργασία με τον Αντρέα Γεωργίου και το team του οδεύει προς οριστική λήξη.

Ωστόσο, στο Μεγάλο κανάλι, γνωρίζουμε ότι αναμένεται να μεταφερθεί το βιβλίο του Μένιου Σακελλαροπούλου, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», που θα μας ταξιδέψει στην Κρήτη. Σύμφωνα με την υπόθεση του μυθιστορήματος: «Εκεί κοντά στον Ψηλορείτη, απ’ όπου μπορούσαν να δουν με το καθάριο βλέμμα τους το πέταγμα των σταυραετών και το αντάριασμα τ’ ουρανού, εκεί στα ευλογημένα κι άπαρτα χώματα, ο Μανούσος κι ο Σήφης ένωσαν το αίμα τους για να γίνουν σταυραδέλφια ως τον θάνατο. Μεγάλωσαν σαν αληθινά αδέλφια, μέχρι που μπήκε στη ζωή τους η Μαρκέλλα, ένα σαγηνευτικό πλάσμα με μάτια γαλανά σαν τα βαθιά νερά του πελάγου, που έκανε τις καρδιές ν’ αναστενάζουν σαν τη λύρα που φουντώνει. Οι ζωές τους περιπλέχτηκαν και το πάθος πυρπόλησε την ύπαρξή τους σαν τη δυνατή ρακή που καίει τα σωθικά. Οι φλόγες θέριεψαν μέσα τους και τα όνειρα έγιναν εφιάλτες. Κι όταν η Μαρκέλλα αποφάσισε να ακολουθήσει μόνη της το νήμα της δικής της ύπαρξης, κόβοντας τα δεσμά που την ένωναν με το παρελθόν, το κουβάρι έγινε κόμπος, με εξέλιξη σοκαριστική... Αθώο και ένοχο αίμα ενώθηκαν ξανά στα δυο περήφανα μαύρα πουκάμισα».

Οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές είναι ο Αντώνης Μυριαγκός και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Οι δύο τους θα υποδυθούν τον Μανούσο και τον Σήφη, δύο αδελφικούς φίλους που θα τους χωρίσει και θα τους φέρει αντιμέτωπους μεταξύ άλλων και ο έρωτας για την ίδια γυναίκα.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ότι έχουν ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά «Κάμπινγκ». Οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου, έχουν πάρει εδώ και καιρό το σενάριο στα χέρια τους και, πλέον, έχουν μπει στο σετ… για τη νέα τηλεοπτική δουλειά που θα συζητηθεί.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και καθωσπρέπει λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μία βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

Η αρχική λίστα με τις νέες σειρές του MEGA, για την επόμενη σεζόν, συμπληρώνεται με το θρίλερ «Σύγκρουση». Σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, είναι μια διεισδυτική ματιά στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, στη δύναμη της έλξης και της ανθρώπινης αδυναμίας.

Είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της.

Το MEGA, ακολουθώντας τα χνάρια της επιτυχημένης συνταγής με τον «Άγιο Παΐσιο», ετοιμάζει σειρά για τον βίο του Άγιου Ιωσήφ του Ησυχαστή που θα φέρει την υπογραφή του Γιώργου Τσιάκκα. Η παραγωγή θα αποτελείται από 12 επεισόδια και πρόκειται για μία μεγάλη και σπουδαία δουλειά, που αναμένεται να συγκινήσει το κοινό. Οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Νίκος Γκέλια θα βρίσκονται στο καστ, ενώ ο Άρης Σερβετάλης θα απογειώσει με την ερμηνεία του τον βασικό χαρακτήρα.

Ο ΣΚΑΪ θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη, αφού -αν ολοκληρωθεί το deal με τον Αντρέα Γεωργίου- θα επιστρέψει με αέρα πρωταγωνιστή στον τομέα της μυθοπλασίας. Η σειρά «Μπλε Ώρες» θα βγει στον αέρα του χρόνου και πρόκειται για μία δραματική-αστυνομική παραγωγή. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε Πήλιο, Τσαγκαράδα και Σποράδες, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι στο καστ θα δούμε πρωταγωνιστές και από τη «Γη της ελιάς».

Ο ALPHA έχει παράδοση στις σειρές και τη φετινή σεζόν σαρώνει στου πίνακες της Nielsen. Βαδίζοντας στο ίδιο μονοπάτι, αφού ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, τα στελέχη αναζητούν δυνατές ιστορίες. Ήδη μάλιστα έχει κλειδώσει η πρώτη νέα σειρά.

Κοινωνική, με στοιχεία θρίλερ και τίτλο εργασίας «Κενά μνήμης», σε σενάριο Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Είναι ένας συνταξιούχος υπάλληλος σε ένα δικαστικό μέγαρο. Είναι στην αρχή της άνοιας. Αποφασίζει σε μια άλυτη υπόθεση να την πάρει στα χέρια του και να δώσει το αποτέλεσμα, που δεν κατόρθωσε να το δώσει στο δικαστήριο. Είναι οι συνυπεύθυνοι γύρω στους οχτώ με δέκα ανθρώπους και αποφασίζει, πριν ξεχάσει, να τους σκοτώσει έναν έναν. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο εγχείρημα στη ζωή του. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν πηγαίνει να κάνει την πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά πρέπει να την κάνει και την κάνει. Μόλις διάβασα τα σενάρια είπα αμέσως το ναι», έχει δηλώσει ο ηθοποιός.

Στον ίδιο σταθμό ετοιμάζεται και μία σειρά υψηλών προδιαγραφών για τον Άγιο Νεκτάριο. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο φαίνεται πως έχει εξασφαλίσει ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης.

Όσον αφορά στον ΑΝΤ1; Αν και ακόμα κρατούν κρυφά τα χαρτιά τους οι ιθύνοντες, φημολογείται ότι εξετάζουν ξανά το σενάριο της σειράς «Ντέρτι». Το εν λόγω σίριαλ είχε προαναγγελθεί για πρώτη φορά το 2022. Τότε όμως το κανάλι, η εταιρεία παραγωγής του Γιάννη Καραγιάννη JK Productions αλλά και οι δημιουργοί της, το σεναριακό δίδυμο Πέτρος Καλκόβαλης – Μελίνα Τσαμπάνη, αποφάσισαν την επ’ αόριστον αναβολή της καθώς ο ALPHA προχώρησε στην παραγωγή μιας αντίστοιχης θεματολογίας σειράς με τίτλο «Αυτή η νύχτα μένει».

