Εγκυμοσύνες, νέοι έρωτες και καθηλωτικές εξελίξεις – Τι θα δούμε σε 10 σειρές

Λίγο πριν πατήσουν «pause» για πασχαλινό διάλειμμα, οι τηλεοπτικές σειρές της βραδινής ζώνης έρχονται με ανατρεπτικά επεισόδια και πολλές εξελίξεις.

Να μ’ αγαπάς, ALPHA 20.00

Ο Ορφέας ζητά από την Φωτεινή να μιλήσουν. Εκείνη αρνείται. Ο Θεόφιλος ζητά από τη Νικαίτη να φύγει από το σπίτι, η Νικαίτη βγάζει τα μεγάλα όπλα και του θυμίζει τον φάκελο που έπεσε στα χέρια της όταν μετακόμισαν στο νέο σπίτι. Ο Θεόφιλος υποχωρεί… Η Σοφία συνεχίζει να βάζει λόγια στον Χάρη για τον Ορφέα και η Εβίτα ξανακάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρεθεί με τον Κανελλόπουλο. Ο Άγγελος λέει στην Ζωή, ότι νιώθει πως μένουν στάσιμοι. Της λέει την ανάγκη που νιώθει να προχωρήσει η σχέση τους. Η Ζωή επιμένει πως χρειάζεται χρόνο. Στο μεταξύ ο Μάκης έχει μετατρέψει το σαλόνι σε νοσοκομείο, αρνούμενος να εγκαταλείψει αυτόν τον χώρο, που του αρέσει πάρα πολύ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ, ALPHA 21.00

Ενώ τα συναισθήματα του Ηρακλή για την Τζένη κάνουν πάρτι, ένα άλλο πάρτι που οργανώνει η Μαίρη σπίτι του τον βάζει σε κίνδυνο για μπλεξίματα με τον νόμο. Η Στέλλα πιέζει τον Νίκο να δεχτεί τη δουλειά που του προσφέρει ο Μανώλης. Αλλά πολύ γρήγορα ο Νίκος θα αντιληφθεί ότι η πίεση της Στέλλας δεν είναι αφ’ εαυτού της, αλλά επειδή έχει βάλει το χεράκι της στη σχέση του η Βιργινία. Ο Δημήτρης εξομολογείται στην Παυλίνα όλη την αλήθεια ενώ η Ελένη μοιράζεται κάποιες άλλες σημαντικές αλήθειες μαζί του, σχετικά με την πατρότητα.

Έχω παιδιά, MEGA 21.00

Μπορεί ένα χρώμα να προκαλέσει οικογενειακή κρίση; Όταν ο κυρ-Στέλιος πείθει τον Τάσο να απαρνηθεί την αγαπημένη του μπλούζα επειδή είναι ροζ, η Σάρα και ο Μιχάλης αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να καταρρίψουν τα έμφυλα στερεότυπα. Παράλληλα, ο Έκτορας εφαρμόζει τις πιο προχωρημένες τεχνικές αυτοβελτίωσης για να απαλλάξει τον Σταύρο από το εργασιακό άγχος, ενώ οι νέοι γείτονες της οικογένειας συστήνονται με τον πιο θορυβώδη τρόπο: ως αδιόρθωτα «party animals».

Grand Hotel, ANT1 21.00

Ο Πέτρος είναι σοκαρισμένος από την αποκάλυψη της Αλίκης πως ο Ρήγας κρυβόταν πίσω και από τη δική του απόπειρα δολοφονίας… Σιγά σιγά, βγαίνουν στο φως όλα τα μυστικά και καταλαβαίνει τον λόγο που συνέχιζε η Αλίκη να έχει στενή επικοινωνία με τον Άρη. Η Κυβέλη, κρυμμένη στο «πουθενά» μαζί με τον Ρήγα, νιώθει πως ζει για πρώτη φορά πραγματικά. Η Ελένη πέφτει θύμα ληστείας από έναν νεαρό που την παρασύρει με την εμφάνισή του και αναγκάζεται να βγει ξανά στο δρόμο. Ο Μάρκος βρίσκει τυχαία την Μελίνα να ψάχνει ταξί σε άθλια κατάσταση και προθυμοποιείται να τη βοηθήσει, αλλά βρίσκεται σε δύσκολη θέση όταν εκείνη του ζητάει να μη πει τίποτα στον Χατζημήτρο. Έξαλλος ο Άρης, πηγαίνει και ρωτάει τον Χατζημήτρο ποια είναι η μυστική συμφωνία που έχει με τον Ρήγα. Κι ενώ η Αλίκη πιστεύει πώς τώρα μπορεί να είναι ξανά ευτυχισμένη με τον Πέτρο, μιας και όλες οι αμφιβολίες του για εκείνη και τον Άρη θα εξαφανιστούν μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της, όταν ο γιατρός της λέει πως είναι έγκυος..

Μια νύχτα μόνο, MEGA 21.40

Οι πρωτοβουλίες του Σταύρου στην εταιρεία προβληματίζουν τον Οδυσσέα. Η Αρετή αποδέχεται την πρόταση του Νταγιάννου και του Σταύρου να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημιουργήσουν μία καινούργια κατασκευαστική εταιρεία και να πάρουν το έργο του εμπορικού κέντρου. Η Άσπα πείθει τον Νταγιάννο να κρύψει από τη Μαρίκα την εμπλοκή της στην επίθεση της Μίνας και η Ελένη δεν βρίσκει την ώρα να επιστρέψει στη δουλειά. Η Κατερίνη συμβουλεύει την Αλεξάνδρα, με ποιον τρόπο να προσεγγίσει τον Οδυσσέα, ενώ η Ευθυμίου κάνει μια προσπάθεια να κερδίσει τη χαμένη εμπιστοσύνη του.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 22.00

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος ξεκλέβουν λίγες όμορφες στιγμές στην Αθήνα και ονειρεύονται το κοινό τους μέλλον. Πίσω στη Στέρνα, η Άννα έρχεται αντιμέτωπη με τον ασφυκτικό έλεγχο του Νικηφόρου, ο οποίος, μαθαίνοντας πως εκείνη ενδέχεται να είναι έγκυος, της επιβάλλει να παραιτηθεί από το σχολείο. Την ίδια ώρα, η Θάλεια αρχίζει να υποψιάζεται πως ο Παύλος συνδέεται με ένα παλιό έγκλημα και ζητά τη βοήθεια του Αντρέα. Παράλληλα, η Κική αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα στον Ηλία, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα καλά θαμμένο μυστικό. Η Δέσποινα εμπιστεύεται στον Κυριάκο την αλήθεια για τον αδελφό της, τον Γεράσιμο, ενώ ο Παύλος προειδοποιεί τον Χάρη και την Αναστασία για το σχέδιο απόδρασης της Σοφίας. Την ίδια στιγμή, ένα μπουλούκι μουσικών κάνει την εμφάνισή του στην Άμφισσα, φέρνοντας μαζί του ένα πρόσωπο που συνδέεται με το παρελθόν του πατέρα Νικόλαου.

Από Ήλιο σε Ήλιο, ΕΡΤ1 22.00

Η Κατερινέτα και ο Μανώλης έρχονται πιο κοντά. Ο Νικόλας Γαλανός, έπειτα από έναν σκληρό καβγά με τη γυναίκα του, πεθαίνει. Ένα ατύχημα στα μεταλλεία δίνει την αφορμή στον Δρακούλη να εφαρμόσει ένα σατανικό σχέδιο που θα αναστατώσει το νησί. Παράλληλα, ζητάει από την Ταξιαρχούλα κάτι αναπάντεχο. Ο Θεόφιλος Σπέρας δυναμώνει τη σχέση του με τον Κωνσταντή, ενώ μια πρότασή του στον Περσέα απειλεί να προκαλέσει ρήγμα στη σχέση του με τη μητέρα του. Η Καλλιόπη (Μαρθίλια Σβάρνα), ετεροθαλής αδερφή του Γιάννη, γίνεται φίλη με την Ανδρομέδα. Την ίδια ώρα, το ειδύλλιο της Ανδρομέδας και του Περσέα περνάει κρίση κι ένας «αόρατος» εχθρός καραδοκεί, αποφασισμένος να τους χωρίσει.

Η γη της ελιάς, MEGA 23.00

Η Δάφνη ζητά από τον Παυλή να ξεκινήσει να εργάζεται ώστε να είναι οικονομικά ανεξάρτητη κι εκείνος αρνείται. Ο Στάθης πηγαίνει στην Κρήτη κι ο Αντώνης τον καλεί στο σπίτι για φαγητό, αγνοώντας το παρελθόν του με την Ερωφίλη. Η Αλεξάνδρα καταθέτει στη δίκη και μετά αποφασίζει να επιστρέψει στην Κρήτη, γιατί θορυβείται από την παρουσία του Στάθη εκεί. Η Βασιλική είναι απαρηγόρητη από την αναχώρηση του Στέφανου, αλλά δεν δείχνει διατεθειμένη να τον ακολουθήσει. Η Χριστιάνα ζει στιγμές ευτυχίας με τον Μιχάλη, ενώ η Μαρουσώ την περιμένει να γυρίσει. Ο Λυκούργος, ο Κωνσταντίνος, η Αριάδνη κι ο Κουράκος ανησυχούν για το περίεργο δέσιμο της Ισμήνης με το έμβρυο και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος δείχνει έντονα σημάδια ζήλιας κι ανακοινώνει στη Φρύνη ότι θα χωρίσει πιο νωρίς. O Μανώλης ζητά αποκλειστικότητα από την Αμαλία, αλλά εκείνη του το ξεκόβει. Την ώρα που η Αριάδνη κι η Ισμήνη επιστρέφουν από την καθιερωμένη βόλτα τους, σπάνε τα νερά.

Το παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Η Άρτεμις προσπαθώντας να φέρει κοντά την Ιρίνα και τον Δημήτρη οργανώνει ένα δείπνο, το οποίο όμως καταστρέφεται όταν ξεσπάει ένας μεγάλος καυγάς. Η Σίσσυ και η Βάνα ζητούν εξηγήσεις από την Άρτεμη, για όσα ήξερε και τους έκρυβε. Ταυτόχρονα, ο Παρασκευάς αποφασίζει να πάρει την ευθύνη για να γλιτώσει το χωριό, ενώ η Στράτος ανακαλύπτει και ανακοινώνει σε όλους πως ο θάνατος του Υάκινθου δεν ήταν ατύχημα. Οι Νεοχωρίτες υποπτεύονται ο ένας τον άλλον και καταλήγουν να κάνουν μια αναδρομή στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας που βρήκαν τον Υάκινθο. Ενώ συνειδητοποιούν πως τόσο καιρό καλύπτουν έναν δολοφόνο, δέχονται μια αναπάντεχη επίσκεψη.

Porto Leone, ALPHA 23.30

Ο Αντρέας αποκαλύπτει στην Λένα την αλήθεια πίσω από τον σταυρό, ενώ η Γαλήνη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τις επίμαχες φωτογραφίες της µε τον Σπύρο στο συρτάρι του Ντίνου. Ο Γιάμαρης πείθει την Άντζελα να καταθέσει εναντίον της Αλεξάνδρας και η Γαλήνη προτείνει στον Ορέστη να αναλάβουν μαζί την ακτοπλοϊκή. Ο Βούλγαρης, αφού μάθει τα δυσάρεστα νέα από τον γιατρό, απαιτεί από τον Μανώλη να φύγει από το σπίτι του, ενώ ο Στελάρας στήνει µία παγίδα στον Χρόνη. O Καπετανάκος στριμώχνει άγρια ένα από τα κορίτσια του μαγαζιού σε σχέση µε τον φόνο του Σήφη και η Αλεξάνδρα έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη στα ίσα µε τον Γιάμαρη.

Διαβάστε επίσης