Οδηγός μυθοπλασίας-Μεγάλη Δευτέρα: Μία πρεμιέρα και δέκα καταιγιστικά επεισόδια σειρών

Η Μεγάλη Δευτέρα ξεκινά δυναμικά στην τηλεόραση, με τα κανάλια να συνεχίζουν να ρίχνουν στη βραδινή αρένα τα δυνατά τους χαρτιά. Εκτός από τα ριάλιτι «Survivor» και «MasterChef», το κοινό θα παρακολουθήσει καθηλωτικά επεισόδια των αγαπημένων του σειρών ενώ η λίστα της μυθοπλασίας μεγαλώνει με την πρεμιέρα της κωμωδίας «Σούπερ Ήρωες».

Να μ’ αγαπάς, ALPHA 20.00

Ο Λευτέρης, σε απόγνωση μετά την απομάκρυνση της Άννας, αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο, όμως εκείνη παραμένει αμετακίνητη και ψυχρή απέναντί του. Ο Μιχάλης εμφανίζεται στο Ναύπλιο, έτοιμος να ανακατέψει ξανά την τράπουλα και να πλησιάσει πρόσωπα που τον θεωρούσαν τελειωμένη υπόθεση. Μία τυχαία γνωριμία του, φαίνεται να εξυπηρετεί τα σκοτεινά του σχέδια, ενώ ο Ορφέας ετοιμάζει μία έκπληξη στην αγαπημένη του Φωτεινή.

Σούπερ Ήρωες, ΑΝΤ1 20.00

Νέες αφίξεις στο υποκατάστημα του Σούπερ στο κέντρο της Αθήνας! Ο Αντώνης, ένας 20αρης από την επαρχία, έρχεται όλο χαρά να πιάσει δουλειά στο μανάβικο, ώσπου… τη χαρά του την κόβει η βετεράνος «αρχι-μανάβισσα» Ρένα. Στα ταμεία, η Σταυρούλα προσπαθεί να πείσει την Έφη να διεκδικήσει την προαγωγή που της αξίζει και να γίνει διευθύντρια. Την ίδια θέση, βέβαια, διεκδικεί και ο κάφρος τυροπώλης, Περικλής, ο οποίος πείθει τη ζόρικη χασάπισσα Χαριστέλλα να τον βοηθήσει… μάλλον ανεπιτυχώς. Παράλληλα, στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας υποψιάζεται ότι ο Σπύρος είναι ερωτευμένος κρυφά με κάποια από το μαγαζί και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μάθει ποια είναι.

Έχω παιδιά, MEGA 20.50

Η οικογένεια Πολίτη, μαζί με συγγενείς και φίλους, αποφασίζει να αναζητήσει τη γαλήνη στο εξοχικό της Αντιγόνης για τις ημέρες του Πάσχα. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά, τίποτα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το πλάνο και τα απρόοπτα αποτελούν τη μόνη σταθερά. Ο Μαξιμιλιανός αναπτύσσει έναν άνευ προηγουμένου «εθισμό» στα πασχαλινά γλυκά, ενώ οι γονείς του, Ιωάννα και Έκτορας, αρνούνται πεισματικά να συμμετάσχουν στα παραδοσιακά έθιμα. Παράλληλα, ο Σταύρος και η Στέλλα καταφέρνουν να χάσουν τον δρόμο για τον προορισμό τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικής αναστάτωσης, η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό ενδεχόμενο που θα τους κάνει να δουν τις γιορτές με άλλο μάτι.

Μπαμπά σ’ αγαπώ, ALPHA 21.00

Ο Δημήτρης, ενώ βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι με την Παυλίνα, ταράζεται από μια μυστηριώδη αναπάντητη κλήση της Ελένης. Ανάμεσα στη ζήλια και την ανάγκη του να ξαναχτίσει τη σχέση τους, την καλεί αποφασισμένος να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Νίκος δέχεται να κρατήσει τον Βίκτωρα όμως ένα ξεχασμένο κουκλάκι θα τον στείλει σε βραδινή επίσκεψη στο σπίτι του Δημήτρη, όπου την πύλη φρουρεί ο Κώστας. Ταυτόχρονα η Βιργινία, επηρεασμένη από το ψέμα της Στέλλας, αποφασίζει να προχωρήσει τη σχέση της με τον Μανώλη. Ο Ηρακλής βλέπει τον κόσμο του να γκρεμίζεται όταν μια αιφνιδιαστική απόφαση του Υγειονομικού σφραγίζει την καντίνα του, αφήνοντάς τον απελπισμένο και γεμάτο υποψίες ότι ο Ευριπίδης κρύβεται πίσω από το κλείσιμο της καντίνας του.

Grand Hotel, ANT1 21.00

Ο Πέτρος μαθαίνει από την Αλίκη ότι θα φύγει στο εξωτερικό και καταρρακώνεται. Πληγωμένος αποφασίζει να αφήσει το Grand Hotel, ενώ η Αλίκη τον παρακαλεί με κάθε τρόπο να μείνει. Ο Άρης κάνει μία τελευταία προσπάθεια να συμφιλιωθεί με τον πατέρα του. Όλες οι αλήθειες βγαίνουν στο φως, ώστε πατέρας και γιος να μπορέσουν να κάνουν μια νέα αρχή. Ο Αλέξανδρος, σε κρίσιμη ακόμη κατάσταση, αποκαλύπτει ότι τον πυροβόλησε ο Ρήγας. Η Αλίκη κάνει μία τελευταία προσπάθεια να πείσει τον Πέτρο να μη φύγει από το ξενοδοχείο, αλλά δεν αντέχει και καταρρέει έξω από την πόρτα του δωματίου του…

Μια νύχτα μόνο, MEGA 21.40

Η Ναταλία παρά τον φόβο για τη ζωή της, καταθέτει όσα γνωρίζει για την Ευθυμίου. Ο Οδυσσέας ευχαριστεί την Αλεξάνδρα που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του κι εκείνη του ζητά να της υποσχεθεί κάτι, που θα τον ζορίσει. Ο Σταύρος αποφασίζει να μάθει μόνος του την αλήθεια για την καταγωγή του και παίρνει μια απόφαση, που ίσως του αλλάξει τη ζωή. Όλοι περιμένουν με αγωνία την απάντηση για την αποφυλάκιση ή όχι του Οδυσσέα, με την Αννέζα να μην μπορεί να συγκρατήσει την Κατερίνη στο σπίτι. Η Αρετή δεν αντέχει την αναμονή και τρέχει στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό που αντικρίζει όμως, την πονάει πολύ.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 22.00

Θάλεια και Κική αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ξεσκεπάσουν τον Παύλο. Ο πατήρ Νικόλαος έχει ενωθεί ξανά με τον πατέρα του, τον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας μαθαίνει από τον πατέρα Νικόλαο όλη την αλήθεια για το τι έχει συμβεί στην οικογένειά τους και αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να πάρει ο Μαρκόπουλος αυτό που του αξίζει. Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα, σε μια προσπάθεια να ευνοήσει τον αδερφό της, προσφέρει την βοήθειά της στον Παύλο. Η μικρή Ελευθερία αρχίζει να καταλαβαίνει επιτέλους, πως ο παππούς της δεν είναι τόσο καλός όσο δείχνει. Η Χριστίνα από τη μεριά της, ζητάει από τον Λαμπρόπουλο εξηγήσεις για την εξαφάνιση του Αντρέα, εκείνος όμως βρίσκει ευκαιρία και την εκβιάζει ξανά για χρήματα. Παράλληλα, ο Λαμπρόπουλος επικοινωνεί με τον άνθρωπο που είναι πίσω από τους εκβιασμούς προς τον Πέτρο και τον Στέφανο και η ταυτότητά του, αν αποκαλυφθεί, θα είναι έκπληξη για όλους. Η Χλόη ανακοινώνει στον Πέτρο, πως θέλει να πάρουν διαζύγιο.

Από ήλιο σε ήλιο, ΕΡΤ1 22.00

Ο Μανώλης εξομολογείται στην Κατερινέτα ότι «χάλασε» την Άννα κι εκείνη βαθιά πληγωμένη τον διώχνει, ενώ ο Περσέας δεν μπορεί να καταλάβει γιατί εξαφανίστηκε ξαφνικά ο θείος του και ψάχνει να τον βρει. Η Ανδρομέδα επαναστατεί και αναγκάζει την Ταξιαρχούλα να παρακούσει τον Δρακούλη και να επισκεφτεί στο κελί του τον Περσέα. Ο Βασίλης λέει στον Δρακούλη ότι συνόδεψε την Ανδρομέδα στην πλατεία, αλλά για χάρη της Καλλιόπης του κρύβει τον λόγο που την πήγε εκεί. Ο Περσέας ψάχνει δουλειά στα χωράφια αλλά τον διώχνουν όλοι λόγω του ονόματός του, ενώ ο Δρακούλης πληροφορεί την Κατερινέτα ότι ο Γκρόμαν τη θέλει ξανά στη δούλεψή του. Ο Περσέας ανακοινώνει στην Κατερινέτα ότι θα παντρέψει εκείνος τον Μανώλη με την Άννα και η Κατερινέτα πληγώνεται.

Το Παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Το φιλί ανάμεσα σε Άρτεμις και Πέτρο μπερδεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, καθώς εκείνη δεν μπορεί να τον συγχωρέσει. Η Μαίρη παραμένει στεναχωρημένη για την κατάσταση με τον Λάκη. Οι χωριανοί οργανώνουν σχέδιο και, με τα στοιχεία που βρήκαν στο κινητό αλλά και τα πλαστά χαρτονομίσματα, οδηγούν την αστυνομία σε μια μεγάλη σύλληψη. Ο Πάκης απαιτεί από τον δικηγόρο του να τον βγάλει από τη φυλακή, όμως εκείνος τον ενημερώνει πως τα στοιχεία είναι εναντίον του. Ο Θέμης βασανίζεται από τύψεις γιατί κρύβει κάτι σημαντικό από τη Σίσσυ, ενώ η έρευνα στο σπίτι του Πάκη αποκαλύπτει ένα νέο στοιχείο.

Η Γη της ελιάς, MEGA 23.00

Ο Αντώνης κατηγορεί την Ερωφίλη για την απώλεια του μωρού κι η Αλεξάνδρα τον βάζει στη θέση του. Ο Κωνσταντίνος μιλάει στον Κουράκο για το συμβάν με την Ισμήνη και τη νοσηλεύτρια κι αυτός θορυβείται, αλλά ο Λυκούργος τον παρακαλεί να το αποσιωπήσουν και δεσμεύεται να έχει ο ίδιος τον νου του στην κόρη του. Ο Παρασκευάς πιάνει τη Φρύνη να του λέει ψέματα κι αποφασίζει να της στήσει παγίδα, προκειμένου να μάθει αν τον απατάει. Ο Κουράκος κι η Αριάδνη ξαγρυπνούν πάνω από το μωρό, με το ένα ευτράπελο να διαδέχεται το άλλο. Ο Αντώνης έχει ερωτικές επαφές με τη Μαρουσώ κι εκείνη τον συμβουλεύει να το σκεφτεί καλά πριν τα σπάσει με την οικογένεια Ρουσσάκη. Η Χριστιάνα λαδώνει τον γραφολόγο μέσω του Ρούσσου και καλύπτει τα ίχνη της. Η Βασιλική ετοιμάζεται να φύγει για τη Γερμανία και η Χάιδω με τον Στάθη δυσκολεύονται να το δεχτούν. Η Ερωφίλη βλέπει το βίντεο του ατυχήματος και συνειδητοποιεί ότι άδικα κατηγόρησε τον Στάθη. Έτσι, τον καλεί για να του ζητήσει συγγνώμη, αλλά εκείνος της ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει πια καμιά επαφή μαζί της.

Porto Leone, ALPHA 23.30

Ο Καστίλιας προσφέρει, άθελά του, µια ανέλπιστη ευκαιρία στην Καίτη σε σχέση με τον Γιάµαρη. Η Κοραλία σταματά την επικίνδυνη κατρακύλα της Βίκυς. Οι νουθεσίες της Φωφώς δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη συντριβή της Βούλας. Ο Χρόνης γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί η Λένα ξανά στην πραγματικότητα. Ο Βούλγαρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια, µα ο Ορέστης ακόμα δεν έχει καταλάβει τις πραγματικές διαθέσεις του πατέρα του. Ο Καπετανάκος ανησυχεί τη Ρίτα, αλλά η Άντζελα είναι εκείνη που θα την κάνει να νιώσει πραγματικό κίνδυνο.

