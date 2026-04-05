Πώς διαμορφώνεται η βραδινή ζώνη τη Μεγάλη εβδομάδα – Σειρές, ριάλιτι και θρησκευτικές παραγωγές

Τα πάνω-κάτω έρχονται στη βραδινή ζώνη τις επόμενες ημέρες…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι τηλεοπτικοί σταθμοί προσαρμόζουν τη βραδινή ζώνη με σειρές έως τη Μεγάλη Τετάρτη και θρησκευτικές ή ταινίες μετά.
  • Στον ALPHA συνεχίζουν κανονικά σειρές όπως «Να μ’ αγαπάς» έως τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ από τη Μεγάλη Πέμπτη προβάλλονται ελληνικές ταινίες και επαναλήψεις.
  • Ο ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα με τη σειρά «Σούπερ Ήρωες» και μεταδίδει το «Grand Hotel» και το θρησκευτικό «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» από τη Μεγάλη Τετάρτη.
  • Το STAR και ο ΣΚΑΪ κρατούν προγράμματα όπως το «MasterChef» και το «Survivor» έως τη Μεγάλη Τετάρτη, με ταινίες και θρησκευτικές παραγωγές στη συνέχεια.
  • Στο MEGA προβάλλονται σειρές έως τη Μεγάλη Τρίτη και επιστρέφει η θρησκευτική σειρά «Άγιος Παΐσιος
  • Από τα Φάρασα στον Ουρανό» με ιστορία του σύγχρονου αγίου.
Η Μεγάλη εβδομάδα, κάθε τηλεοπτική σεζόν, φέρνει σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη με τα στελέχη να επενδύουν στο κατανυκτικό πνεύμα των ημερών. Ωστόσο, φέτος, θα δούμε εκπλήξεις καθώς αρκετά από τα προγράμματα θα προβάλλονται έως και τη Μεγάλη Τετάρτη.

Χαρακτηριστικά, στον ALPHA, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει κανονικά τις αγαπημένες του σειρές έως τη Μεγάλη Τετάρτη. «Να μ’ αγαπάς», «Μπαμπά σ’αγαπώ», «Άγιος Έρωτας», «Porto Leone», θα βγουν στον αέρα με καθηλωτικές εξελίξεις. Από τη Μεγάλη Πέμπτη, το σκηνικό αλλάζει και θέση στον προγραμματισμό παίρνουν ελληνικές ταινίες, η σειρά «Να με λες μαμά» σε επανάληψη και η εκπομπή «Πρωταγωνιστές».

Στην ΕΡΤ1, οι σειρές «Από ήλιο σε ήλιο» και «Το Παιδί» θα παραμείνουν σταθερές στο ραντεβού τους με το κοινό έως και τη Μεγάλη Τετάρτη. Τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 22.00, θα προβληθεί σε επανάληψη η εκπομπή-ντοκιμαντέρ «Στους Δρόμους των Ελλήνων» και στις 23.00 η σειρά «Το Παιδί». Τη Μεγάλη Παρασκευή κυριαρχούν ξένες σειρές και ταινίες.

Άρωμα πρεμιέρας θα έχει η Μεγάλη εβδομάδα για τον ΑΝΤ1, αφού τη Μεγάλη Δευτέρα πρώτη επίσημη κάνει η σειρά «Σούπερ Ήρωες» στις 20.00. Στο πρώτο επεισόδιο, θα δούμε νέες αφίξεις στο υποκατάστημα του «SUPER» στο κέντρο της Αθήνας! Ο Αντώνης, ένας 20αρης από την επαρχία, έρχεται όλο χαρά να πιάσει δουλειά στο μανάβικο, ώσπου... τη χαρά του κόβει η βετεράνα «αρχι-μανάβισσα» Ρένα. Στα ταμεία, η Σταυρούλα προσπαθεί να πείσει την Έφη να διεκδικήσει την προαγωγή που της αξίζει και να γίνει διευθύντρια. Την ίδια θέση, βέβαια, διεκδικεί και ο κάφρος τυροπώλης Περικλής. Και μαζί του πείθει τη ζόρικη χασάπισσα Χαριστέλλα να τον βοηθήσει… μάλλον ανεπιτυχώς. Παράλληλα, στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας υποψιάζεται ότι ο Σπύρος είναι ερωτευμένος κρυφά με κάποια από το μαγαζί και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μάθει ποια είναι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο τέλος της βάρδιας ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, ο Βασίλης, τους ανακοινώνει ότι ο νέος διευθυντής είναι... ο γιος του.

Η κωμωδία θα παίζεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη. Το «Grand Hotel» θα προβληθεί τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη, ενώ από τη Μεγάλη Τετάρτη στις 21.00 θα παίζει το κλασικό αριστούργημα «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Η πιo κοσμαγάπητη και μεγαλoπρεπής θρησκευτική παραγωγή είvαι έvα oγκώδες και oλoκληρωμέvo έργo, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κoρυφαίo δημιoυργό Φράvκo Τζεφιρέλι. Ο Iταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική πρoσήλωση τα Πάθη τoυ Κυρίoυ, αναπαριστώντας τα γεγovότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτo σεβασμό στηv ιερότητα τoυ θέματoς.

Στο STAR, το «MasterChef» θα προβληθεί έως και τη Μεγάλη Τετάρτη στη βραδινή ζώνη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ταινίες, με τη «Φόνισσα» να ξεχωρίζει τη Μεγάλη Πέμπτη. Με φόντο μία τοποθεσία του προηγούμενου αιώνα, η κλασική ιστορία της Χαδούλας μεταφέρεται στο παρόν, επιχειρώντας να φέρει στο φως, αλλά και να γιατρέψει το διαγενεαλογικό τραύμα που διέπει την ελληνική κοινωνία. Το σκηνοθετικό εγχείρημα της Εύας Νάθενα, εμπνευσμένο από το διαχρονικό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αποτελεί μια κινηματογραφική προσέγγιση πάνω στην τραγική ηρωίδα «Φόνισσα».

Στην ίδια φιλοσοφία και ο ΣΚΑΪ, αφού το «Survivor» θα κρατήσει παρέα στους τηλεθεατές έως τη Μεγάλη Τετάρτη. Από τη Μεγάλη Πέμπτη τη σκυτάλη παίρνουν ταινίες, μερικές εκ των οποίων θρησκευτικές.

Στο OPEN, στη βραδινή ζώνη, καθημερινά θα προβάλλονται ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου. Στις 20.00, τη Μεγάλη Πέμπτη, θα μεταδοθεί η Ακολουθία των Παθών ενώ στις 22.30 η ταινία «Η Βίβλος: Γένεση». Τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 20.00, θα μεταδοθεί η Ακολουθία του Επιταφίου και μετά ξένες ταινίες.

Στο MEGA, οι σειρές «Μια νύχτα μόνο» και «Γη της ελιάς» θα παραμείνουν στη θέση τους έως και τη Μεγάλη Τρίτη. Παράλληλα, επιστρέφει η θρησκευτική παραγωγή «Αγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό». Η ιστορία του σύγχρονου αγίου, που άγγιξε όλο τον κόσμο της Ορθοδοξίας, ξεκινάει με τη γέννησή του στα Φάρασα της Καππαδοκίας, στις 25 Ιουλίου του 1924. Λίγες ημέρες αργότερα, βαφτίζεται από τον γέροντα Αρσένιο τον Καππαδόκη, ο οποίος του δίνει το όνομά του. Η γέννηση του Αγίου Παϊσίου συμπίπτει με τον ξεριζωμό των Ελλήνων από την Καππαδοκία. Ο μικρός Αρσένιος γίνεται πρόσφυγας στις πρώτες ημέρες της ζωής του. Η οικογένειά του, μαζί με όλους τους κατοίκους των ελληνικών χωριών της Καππαδοκίας, παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα. Μπροστάρης και πνευματικός οδηγός τους στην περιπέτεια αυτή είναι ο γέροντας Αρσένιος.

Novibet
