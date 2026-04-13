Πότε επιστρέφουν σειρές και ριάλιτι στη βραδινή ζώνη

Μετά το πασχαλινό διάλειμμα, τα πρόσωπα και οι ιθύνοντες των καναλιών μπαίνουν στην τελική ευθεία για το φινάλε της σεζόν. Καθώς ο χρόνος είναι χρήμα και ο ανταγωνισμός σκληρός, είναι ίσως η πρώτη χρονιά που όλα τα προγράμματα της βραδινής ζώνης επιστρέφουν άμεσα στη θέση τους προκειμένου να ξεκινήσει ξανά η μάχη της τηλεθέασης.

Έτσι, την Τετάρτη του Πάσχα, οι επιτυχημένες σειρές του ALPHA παίρνουν θέση στο πρόγραμμα. Το σίριαλ «Να μ’αγαπάς» στις 20.00, ο «Άγιος Έρωτας» στις 22.00 και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στις 23.30, ευελπιστούν να κερδίσουν ξανά την καρδιά των τηλεθεατών. Tην Πέμπτη 16 Απριλίου θα δούμε και νέο επεισόδιο από την αγαπημένη σειρά «Το σόι σου». Η Λυδία παρατηρεί τη «ζουζουνελίστικη» ατμόσφαιρα μεταξύ Κωνσταντίνου και Αντωνίας και τη ζεστασιά μεταξύ Νάσου και Χαράς και νιώθει πως εκείνη κι ο Σάββας έχουν αποξενωθεί. Ο Σάββας την βρίσκει υπερβολική, κάνοντας την ακόμα πιο έξαλλη. Ο Νάσος βλέπει την κατάσταση και έχει μια ιδέα απλή, αλλά ίσως σωτήρια: να παίξουν όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο για ζευγάρια, για να θυμηθούν ο Σάββας και η Λυδία πόσο ταιριάζουν!

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά με τον Γιάννη Μπέζο, κάνει come back απόψε στις 20.00. Το «Grand Hotel» έρχεται με καταιγιστικά επεισόδια από αύριο και ξεκινά να μετρά αντίστροφα για το φινάλε της σεζόν και το οριστικό δικό του τέλος.

Στο MEGA, αύριο, στις 20.50, το κοινό θα δει την κωμωδία «Έχω παιδιά» ενώ θα ακολουθήσουν οι σειρές «Μια νύχτα μόνο» και «Γη της ελιάς». Στη δεύτερη, οι εξελίξεις μάλιστα αναμένονται καταιγιστικές. Ο Μανώλης προσεγγίζει την Αμαλία και της κάνει ερωτική εξομολόγηση κι εκείνη, με τον τρόπο της, του δείχνει ότι δεν της είναι αδιάφορος. Η Ερωφίλη ξεκαθαρίζει στον Αντώνη ότι δεν θέλει να προσπαθήσει ξανά να αποκτήσει παιδί, αλλά η Αλεξάνδρα τη συμβουλεύει να μην είναι απόλυτη. Η Ισμήνη κρύβει τα ρούχα του μωρού στο αυτοκίνητό της, ενώ εξακολουθεί να μην παίρνει την αγωγή που της έδωσε ο ψυχίατρος, αγνοώντας ότι η Αιμιλία την έχει δει.

Η Βασιλική φτάνει στη Γερμανία, αλλά εκεί την περιμένει μία δυσάρεστη έκπληξη, καθώς βρίσκει τον Στέφανο με μία άλλη γυναίκα. Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη αποκοιμιούνται στο σπίτι του και προσπαθούν να καλύψουν την απουσία τους, με τον Παρασκευά να μην πείθεται. Η Δάφνη κάνει μια σειρά εξετάσεων, προκειμένου να δει αν έχει κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα. Ο Κωνσταντίνος βρίσκει τα μωρουδιακά στο αυτοκίνητο της Ισμήνης και απαιτεί εξηγήσεις. Η Ασπασία απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στον φόνο του Δημοσθένη.

Όσον αφορά στο «MasterChef» του STAR; Το επιτυχημένο ριάλιτι μαγειρικής επανέρχεται την Τετάρτη με δυνατές αναμετρήσεις στην κουζίνα. Το «Survivor» είναι ήδη στον αέρα από την Κυριακή του Πάσχα, καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την πολυπόθητη ένωση των δύο ομάδων.









Διαβάστε επίσης