Ανάσταση στη TV – Τα προγράμματα που ετοίμασαν τα κανάλια

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ανάσταση στη TV – Τα προγράμματα που ετοίμασαν τα κανάλια
  • Η ΕΡΤ1 μεταδίδει την εκπομπή «#Παρέα» με ζωντανή σύνδεση από τη Μητρόπολη για την Ανάσταση και μουσική βραδιά με καλεσμένους καλλιτέχνες και δημοσιογράφους.
  • Το MEGA προβάλλει αφιέρωμα στη Μαρινέλλα, την Αναστάσιμη Ακολουθία και επανάληψη της εκπομπής «Σπίτι με το MEGA».
  • Το OPEN παρουσιάζει μετά την Ακολουθία το ειδικό εορταστικό επεισόδιο «Just Party» με επιτυχίες καλλιτεχνών από το «J2US».
  • Ο ALPHA μεταδίδει τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall με συμφωνική ορχήστρα μετά την Αναστάσιμη Ακολουθία.
  • Ο ΣΚΑΪ προβάλλει τη συναυλία «Με μια αγκαλιά τραγούδια» προς τιμήν του Αντώνη Βαρδή με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες.
Συντροφιά στο κοινό επιθυμούν να κρατήσουν, απόψε, τα κανάλια και τα στελέχη
των περισσότερων σταθμών έχουν προνοήσει με εορταστικά προγράμματα.

Χαρακτηριστικά, στη συχνότητα της ΕΡΤ1, η εκπομπή «#Παρέα» με τον Γιώργο
Κουβαρά προσκαλεί το κοινό στις 23.00 σε μία ξεχωριστή βραδιά, όπου η
κατάνυξη της Ανάστασης δίνει τη θέση της σε μία μεγάλη γιορτή γεμάτη φως,
συγκίνηση και χαρά. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η εκπομπή συνδέεται ζωντανά
με τη Μητρόπολη για την Ανάσταση, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδας και της
αναγέννησης σε κάθε σπίτι. Αμέσως μετά, το κλίμα αλλάζει και η βραδιά
μεταμορφώνεται σε ζωντανή γιορτή. Οι καλεσμένοι τσουγκρίζουν πασχαλινά
αβγά, ανάβουν τις λαμπάδες τους και ανταλλάσσουν ευχές, ενώ όλοι μαζί ψάλλουν
το Χριστός Ανέστη, δημιουργώντας ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και χαράς.

Ξεχωριστή είναι η παρουσία του Δημήτρη Μπάση, ο οποίος με τη χαρακτηριστική
φωνή του δίνει τον τόνο της βραδιάς και ενώνει μουσικά την παρέα σε αυτή τη
μοναδική στιγμή. Ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής, που
γεμίζει τραγούδια, αναμνήσεις και αγάπη, τους ερμηνευτές Βίκυ Καρατζόγλου,
Αγγελο Ανδριανό και Ελένη Φουντά, τους ηθοποιούς Ναταλία Δραγούμη, Σωτήρη
Καλυβάτση, Κούλη Νικολάου, Νίκη Σερέτη, Ορέστη Τζιόβα και Παναγιώτα
Βιτετζάκη και τους δημοσιογράφους Νικόλα Βαφειάδη, Ζωή Κρονάκη, Παύλο
Παπαδημητρίου, Μαίρη Αυγερινοπούλου και τον διευθυντή Εταιρικής
Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη.

Tο MEGA αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα. Στις 20.50, θα μεταδοθεί η
τελευταία μουσική εμφάνιση της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού στην
τηλεόραση, στο συγκινητικό αφιέρωμα «Μαρινέλλα, Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς
απ’ τη ζωή μας». Πρόκειται για μια βραδιά που προβλήθηκε για πρώτη φορά το
2021 στην εκπομπή «Σπίτι με το MEGA» και αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό
που τη λάτρευε και τη λατρεύει. Στις 23.50, θα μεταδοθεί η Αναστάσιμη
Ακολουθία και, στις 00.05, σε επανάληψη η εκπομπή «Σπίτι με το MEGA». Η
Γλυκερία, η τραγουδίστρια με τη σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή
και τη μοναδική χροιά της φωνής της, και η Μελίνα Ασλανίδου, με την ιδιαίτερη
σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, παρασύρουν το κοινό.

Στο OPEN, αμέσως μετά την Ακολουθία της Αναστάσεως, ζωντανά από τον
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης, έρχεται το
«Just Party». Πρόκειται για ένα special εορταστικό επεισόδιο με τις μεγάλες
επιτυχίες των αγαπημένων καλλιτεχνών, που έχουν τραγουδήσει στη σκηνή του
«J2US».

Στο μέτωπο του ALPHA, μετά την Αναστάσιμη Ακολουθία, στις 00.10, θα
μεταδοθεί η αξέχαστη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο θρυλικό Royal
Albert Hall του Λονδίνου. Πλαισιωμένος από 60μελή συμφωνική ορχήστρα και
αξιόλογους σολίστες, ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης
παρουσιάζει μία υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση με τρεις ιδιαίτερες
θεματικές ενότητες.

Στον ΣΚΑΪ, απόψε στις 23.15 θα προβληθεί η συναυλία «Με μια αγκαλιά
τραγούδια». Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ τίμησε τον σπουδαίο συνθέτη
Αντώνη Βαρδή σε μία μεγάλη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο
Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τραγουδούν οι Στάθης Αγγελόπουλος, Μελίνα Ασλανίδου,
Γιάννης Βαρδής, Γλυκερία, Σταμάτης Γονίδης, Πέγκυ Ζήνα, Χρήστος
Νικολόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος. Ειδική συμμετοχή από τη
Χαρούλα Αλεξίου ενώ συμμετέχει τιμητικά ο Γιώργος Νταλάρας.

Αντίστοιχα, στον ΑΝΤ1, μετά τη μετάδοση της Ανάστασης, συντροφιά στους
τηλεθεατές θα κρατήσει η μουσική εκπομπή «Νύχτα εκτός ΡΥΘΜΟΥ». Στο
STAR, τηρώντας τις «παραδόσεις» τους, θα επενδύσουν ξανά σε ταινίες.

