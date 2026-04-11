Θέατρο μετά το Πάσχα: Ποιες πρεμιέρες και παραστάσεις ξεχωρίζουν

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Astoria» συνεχίζεται στο Θέατρο Παλλάς έως τις 17 Μαΐου 2026, αναδεικνύοντας τη ζωή της ελληνικής μεταναστευτικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου με ζωντανή ορχήστρα και έμφαση στη γυναικεία παρουσία.

Οι πασχαλινές διακοπές αποτελούν κάθε χρόνο μια ιδανική ευκαιρία για θεατρικές εξόδους. Ωστόσο, η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν σημαίνει και το τέλος της θεατρικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, η περίοδος μετά το Πάσχα βρίσκει τις σκηνές πιο ζωντανές από ποτέ, με πολυαναμενόμενες πρεμιέρες αλλά και επιτυχημένες παραστάσεις που συνεχίζουν δυναμικά την πορεία τους.

«Τζένη-Τζένη»

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Από 23 Απριλίου 2026

Ανάμεσα στις παραγωγές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της παράστασης «Τζένη – Τζένη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο Νίκος Καραθάνος μεταφέρει στη σκηνή την εμβληματική ιστορία της παλιάς ελληνικής κινηματογραφίας, προσεγγίζοντάς την μέσα από μια σύγχρονη, πιο ποιητική ματιά.

Η Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Αντλώντας έμπνευση από την ομώνυμη ταινία της Φίνος Φίλμς, η παράσταση δεν επιχειρεί μια απλή αναπαράσταση, αλλά μια ανασύνθεση της μνήμης και της αίσθησης μιας άλλης εποχής. Μιας Ελλάδας γεμάτης φως, καλοκαίρι και ανεμελιά, που σήμερα μοιάζει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Η Χάρις Αλεξίου στην παράσταση «Τζένη-Τζένη»

Με έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας, ο σκηνοθέτης δημιουργεί έναν σκηνικό κόσμο όπου οι ήρωες επιστρέφουν σαν σκιές του παρελθόντος, σε μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στη γιορτή και τη μελαγχολία. Το αποτέλεσμα θυμίζει ένα ιδιότυπο θεατρικό «ρέκβιεμ» για την αθωότητα που χάθηκε, αλλά και έναν φόρο τιμής στη διαχρονικότητα της κινηματογραφικής εικόνας.

Πρώτες φωτογραφίες από την «Τζένη-Τζένη» του Νίκου Καραθάνου

Μέσα από αυτή τη συναισθηματική διαδρομή, οι ηθοποιοί αναμετρώνται με μορφές που σημάδεψαν τη συλλογική μνήμη, αναζητώντας ταυτόχρονα τη δική τους σχέση με το παρελθόν. Η παράσταση λειτουργεί έτσι ως μια εξερεύνηση της ταυτότητας και της μνήμης, σε μια Ελλάδα που επιστρέφει διαρκώς στις εικόνες που τη διαμόρφωσαν.

Ο Χρήστος Λούλης

Σκηνοθεσία - Σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Διανομή:

Το ΣΚΟΥΤΑΡΕΪΚΟ

· Τζένη Σκούταρη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη

· Κοσμάς Σκούταρης: Νίκος Καραθάνος

· Ματίνα Σκούταρη: Άγγελος Παπαδημητρίου



Το ΚΑΣΑΝΔΡΕΪΚΟ

· Νίκος Μαντάς: Χρήστος Λούλης

· Ντιάνα Κασανδρή: Χάρις Αλεξίου

· Μίλτος Κασανδρής: Κώστας Μπερικόπουλος



ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΣ

· Υβόννη Καρίπη: Ζέτα Μακρυπούλια

· Κλάρα Καρίπη: Ιωάννα Μαυρέα



ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

· Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος: Γιάννης Κότσιφας

· Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός: Αλέξανδρος Σκουρλέτης

· Σοφία η υπηρέτρια: Ιωάννα Μπιτούνη



Και 4μελής ορχήστρα

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στις νέες αφίξεις. Πολλές από τις παραστάσεις που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της θεατρικής σεζόν συνεχίζουν και μετά το Πάσχα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να τις παρακολουθήσουν να το κάνουν τώρα.

«Η Κουζίνα»

Θέατρο Κιβωτός

15 - 26 Απριλίου 2026

Ανάμεσά τους, η «Κουζίνα» του Γιώργου Κουτλή εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία της μετά το Πάσχα, χάρη στη θερμή ανταπόκριση του κοινού.

Η «Κουζίνα» του Γιώργου Κουτλή

Η δράση τοποθετείται στο εσωτερικό ενός πολυσύχναστου εστιατορίου, εκεί όπου ο χρόνος κυλά με εξαντλητικούς ρυθμούς και η πίεση δεν σταματά ποτέ. Σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, εργαζόμενοι από διαφορετικές χώρες συνυπάρχουν και παλεύουν να ανταποκριθούν σε έναν καταιγισμό παραγγελιών, μέσα σε μια καθημερινότητα που θυμίζει διαρκώς ένα καζάνι που βράζει.

Στιγμιότυπα από την «Κουζίνα» του Γιώργου Κουτλή

Μέσα σε αυτή τη δίνη έντασης, οι ήρωες αναζητούν μικρές στιγμές διαφυγής - χώρο για όνειρα, σχέσεις και προσωπικές ανάσες. Αναμετρώνται με τα όριά τους, θέτοντας το ερώτημα αν υπάρχει τελικά διέξοδος από έναν τρόπο ζωής που απαιτεί αδιάκοπη παραγωγικότητα.

Μιχάλης Σαράντης και Γιώργος Κουτλής

Η παράσταση λειτουργεί ως μια αιχμηρή αλληγορία για τη σύγχρονη πραγματικότητα, φωτίζοντας τον κατακερματισμό της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα σε ένα απαιτητικό και συχνά απάνθρωπο εργασιακό περιβάλλον. Με έντονο ρυθμό, ζωντανή μουσική και δόσεις σαρκασμού, το σύνολο των ηθοποιών δημιουργεί ένα δυναμικό σκηνικό αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και την αγωνία.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Παίζουν (αλφαβητικά):

Σαμουήλ Ακίνολα, Πολύδωρος Βογιατζής, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάνα Καραπασιά, Γιώργος Κατσής, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής, Μιχάλης Σαράντης, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς, Γιλμάζ Χουσμέν κ.ά.

«Ο Εχθρός του Λαού»

Θέατρο Κνωσός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο «Εχθρός του Λαού», σε σκηνοθεσία του Thomas Ostermeier, που έρχεται στην Αθήνα με μια σύγχρονη και δυναμική προσέγγιση του κλασικού έργου.

«Ο Εχθρός του Λαού»

Ο καταξιωμένος Γερμανός σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Schaubühne του Βερολίνου παρουσιάζει στο Θέατρο Κνωσός τη δική του εκδοχή του έργου του Ερρίκου Ίψεν, έχοντας ήδη σημειώσει διεθνή επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες.

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται το διαχρονικό δίλημμα ανάμεσα στην αλήθεια και το συμφέρον. Ο γιατρός Στόκμαν, όταν αποκαλύπτει ότι τα ιαματικά λουτρά της πόλης είναι μολυσμένα, έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με την εξουσία αλλά και με την ίδια την κοινωνία, που τον μετατρέπει σε «εχθρό του λαού».

Η Άλκηστις Ζιρώ στον «Εχθρό του λαού»

Με αιχμηρό πολιτικό λόγο και έντονη σκηνική ενέργεια, η παράσταση αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην ηθική ευθύνη και την κοινωνική πίεση, φωτίζοντας ζητήματα που παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα.

Κωνσταντίνος Μπιμπής και Λένα Παπαληγούρα

Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier

Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ

«Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»

Θέατρο Πορεία

Έως 3 Μαΐου 2026

Βασισμένο στο έργο του Oscar Wilde, «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» παρουσιάζεται σε μια σύγχρονη και σκηνικά απαιτητική διασκευή, με τη Νάντια Κοντογεώργη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι πολλαπλοί ρόλοι της Νάντιας Κοντογεώργη στο «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»

Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου και βασισμένο στην πολυβραβευμένη εκδοχή του Kip Williams, το έργο ανεβαίνει στο Θέατρο Πορεία, προτείνοντας μια φρέσκια ανάγνωση του κλασικού κειμένου. Με κεντρικό άξονα την εμμονή με την εικόνα, τη νεότητα και την ταυτότητα, η παράσταση μεταφέρει τον μύθο του Ντόριαν Γκρέι στη σύγχρονη εποχή.

Η Νάντια Κοντογεώργη στο «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»

Ιδιαίτερο στοιχείο της παραγωγής αποτελεί η ερμηνευτική πρόκληση, καθώς η Νάντια Κοντογεώργη ενσαρκώνει 26 ρόλους επί σκηνής, δημιουργώντας ένα πολυπρισματικό αποτέλεσμα που έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Στιγμιότυπα από την παράσταση

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος

Με τη Νάντια Κοντογεώργη

«Astoria»

Θέατρο Παλλάς

Έως 17 Μαΐου 2026

Για όσους αναζητούν μια θεατρική εμπειρία που συνδυάζει αφήγηση και μουσική, η «ASTORIA» στο Θέατρο Παλλάς συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της, μεταφέροντας το κοινό στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου.

Σε πρωτότυπο κείμενο του Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου, η παράσταση αφηγείται μια ιστορία έρωτα, επιβίωσης και δύναμης μέσα στον σκληρό κόσμο της ξενιτιάς. Στην καρδιά της Αστόρια, ένα ελληνικό καφενείο γίνεται σημείο συνάντησης για μια κοινότητα μεταναστών που παλεύει να σταθεί, να διατηρήσει την ταυτότητά της και να κρατήσει ζωντανές τις μνήμες της.

Φωτογραφίες από την πρόβα τζενεράλε της «Αστόρια» ΧΚ

Μέσα από τις ιστορίες των ηρώων, αναδεικνύεται η ανάγκη για σύνδεση, ελπίδα και προσωπική ελευθερία, με το τραγούδι να λειτουργεί ως μέσο έκφρασης και αντοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γυναικεία παρουσία, φωτίζοντας τη δύναμη και το ψυχικό σθένος μέσα σε δύσκολες συνθήκες.

Η Έβελυν Ασουάντ

Η μουσική αποτελεί βασικό πυρήνα της παράστασης, αντλώντας έμπνευση από το ρεμπέτικο και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, τα οποία συναντούν δημιουργικά την αμερικανική μουσική ατμόσφαιρα της εποχής. Με ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Στρατηγού, η «ASTORIA» προσφέρει μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία που ζωντανεύει τον παλμό μιας ολόκληρης εποχής.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Πρωταγωνιστούν:

Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη

Χρήστος Στέργιογλου

Μπέσσυ Μάλφα

Μαρία Κεχαγιόγλου

Μιχάλης Αλικάκος

Γιάννης Τσουμαράκης

Αριάδνη Καβαλιέρου

Φωτεινή Παπαθεοδώρου

Δημήτρης Μαχαίρας

Δημήτρης Γαλανάκης

Θεανώ Κλάδη

Γιάννης Μπισμπικόπουλος

Νίκος Δερτιλής

Μιχάλης Κουτσκουδής

Λεωνίδας Μπακάλης

Ανατολή Τσελαρίδου

Ελένη Τσιναρέλη

Μουσικοί:

Γιώργος Παχής, Μπουζούκι

Νίκος Παπαναστασίου, Ακορντεόν

Μανώλης Κόττορος, Βιολί

Ευαγγελία Μαυρίδου, Πιάνο

Χρήστος Μιχάλης, Κιθάρα

Πόλυς Πελέλης, Μπάσο

Άκης Γαβαλάς, Ντραμς

Με τόσες επιλογές διαθέσιμες, η περίοδος μετά το Πάσχα αποδεικνύεται ιδανική για θεατρικές εξόδους. Είτε πρόκειται για νέες πρεμιέρες είτε για ήδη επιτυχημένες παραγωγές, το κοινό έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει παραστάσεις που αξίζουν την προσοχή του.

Αν αγαπάτε το θέατρο, αυτή είναι η στιγμή να κλείσετε τη θέση σας και να απολαύσετε όσα έχει να προσφέρει η σκηνή τις επόμενες εβδομάδες.

Διαβάστε επίσης