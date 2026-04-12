Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

Οι celebrities της TV δεν σταματούν να αναρτούν φωτογραφίες και βίντεο

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ένα μικρό διάλειμμα από τις υποχρεώσεις τους στη μικρή οθόνη κάνουν οι παρουσιαστές πρώτης γραμμής, επιλέγοντας αγαπημένους προορισμούς της Ελλάδας για το φετινό Πάσχα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ζει την απόλυτη πασχαλινή εμπειρία στην Κέρκυρα, έχοντας στο πλευρό της τους δύο γιους της. Η οικοδέσποινα του «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA συμμετείχε στο έθιμο με τους Μπότηδες και μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media.

Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται στην αγαπημένη της Μεσσηνία, όπου πλέον περνά μεγάλο μέρος της ζωής της. Με φίλους, τον σύντροφό της Φάνη και τη μητέρα της, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί ένα συγκινητικό μήνυμα για την Ανάσταση: «Αυτές οι μέρες θα είναι πάντα αφιερωμένες στον παππού μου. Ήταν η αγαπημένη του περίοδος το Πάσχα. Ώρες στην εκκλησία, προσευχές, ψαλμοί, γειτονιά».

Στην Άνω Πορόια Σερρών, τη γενέτειρά της, ταξίδεψε φέτος η Φαίη Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, για να περάσουν το φετινό Πάσχα οικογενειακώς. Η παρουσιάστρια του «Buongiorno» του MEGA, που μετρά αντίστροφα για τον γάμο της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, μοιράστηκε και φωτογραφίες από το μοναστήρι που επισκέφθηκε καθώς και από το φυσικό τοπίο.

Ο Γιώργος Λιάγκας, με τη σειρά του, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον επίγειο παράδεισό του, την Τήνο. Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 διατηρεί εξοχική κατοικία στο Κυκλαδονήσι και, με τη Μαρία Αντωνά στο πλευρό του, περνά τις ημέρες του Πάσχα στον τόπο που αγαπά.

Η Αρχαία Κόρινθος έχει γίνει σταθερός προορισμός για τις πασχαλινές διακοπές της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Θέμη Σοφού, καθώς είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του γνωστού δικηγόρου. Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα από την απόδρασή τους με φίλους και οικογένεια, δείχνοντας ότι φορτίζει τις μπαταρίες της.

Η Κατερίνα Καινούργιου περνά το πιο όμορφο Πάσχα της ζωής της, αφού κρατά αγκαλιά το πρώτο της παιδί και καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια του ALPHA και ο σύντροφός της βρίσκονται στην Αθήνα, με την ίδια να προχωρά σε μία μακροσκελή ανάρτηση το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου: «Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου… Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα)για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματάκι. Και αναρωτιέμαι… γιατί; Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη, όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο…μετά από πόνο κ δυσκολία …

Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό…ΙΕΡΟ…Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Περάσαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη ..Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννά μια ζωή! Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία! Είναι φροντίδα…Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς. Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας. Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή, όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν…κ φαντάζουν τόσο ασήμαντα! Μπροστά σε αυτό το θαύμα, όλα σιωπούν! Δεν επιλέγω τυχαία την σημερινή ημέρα για να γράψω αυτά που σκέφτομαι… Σήμερα, ημέρα Ανάστασης, ας θυμηθούμε όλοι πως το φως νικάει πάντα το σκοτάδι. Ας κάνουμε την καρδιά μας λίγο πιο φωτεινή, με περισσότερη αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη. Καλή Ανάσταση σε όλους».

