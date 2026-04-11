Πηγή Δεβετζή: Η βάφτισή της στον Ιορδάνη ποταμό που της σημάδεψε τη ζωή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Φωτογραφίες από τη βάφτισή της στον Ιορδάνη ποταμό ανάρτησε για μία ακόμη χρονιά η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή.

Η Ολυμπιονίκης έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους και ακόλουθους ευχές για το φετινό Πάσχα και σημείωσε πως αισθάνεται την πίστη μέσα της για τον Θεό να δυναμώνει με το πέρασμα των χρόνων.

Στην ανάρτησή της η Πηγή Δεβετζή αναφέρει: «Αισθάνομαι ότι κάθε χρόνο η πίστη μου προς τον Θεό γίνεται ακόμη πιο δυνατή και τον δοξάζω γιατί είμαστε εδώ σε αυτή την γη ζωντανοί παρόλες τις δυσκολίες που περνάμε … και έτσι ανεβάζω κάθε χρόνο αυτές τις φωτογραφίες για να θυμάμαι την αξέχαστη εμπειρία μου στους Άγιους τόπους. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο να χούμε υγεία και αγάπη μεταξύ μας!

Αφήστε πίσω όσα σας πλήγωσαν και ζητήστε συγνώμη από τον εαυτό σας και από τον πλησίον σας! Ο Θεός πάντα συγχωρεί! Μόνο αγάπη και πίστη.

Είχα την τύχη να βρεθώ στα Ιεροσόλυμα στον Πανάγιο τάφο και να βαφτιστώ Χρυσοπηγή -Ολυμπιάδα στον Ιορδάνη Ποταμό όπου βαπτίστηκε και ο Χριστός από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που σίγουρα θέλω να ξαναζήσω».

https://www.instagram.com/p/DW86E2hDLUu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
