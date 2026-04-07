Η Γη της ελιάς spoiler: Αυτό είναι το τέλος της Ασπασίας

Η σειρά, που κράτησε συντροφιά στο κοινό του MEGA από το 2021, «Η Γη της ελιάς», φτάνει στο τέλος της. Αν και ήταν αποφασισμένο από την αρχή της σεζόν ότι το σίριαλ θα ολοκληρώσει την πορεία του, οι εξελίξεις με τον Αντρέα Γεωργίου και την αποχώρησή του από το Μεγάλο κανάλι επισφραγίζουν την εξέλιξη.

Μέχρι το φινάλε της παραγωγής, πάντως, οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές και το τέλος των ηρώων θα συγκινήσει. Το δικαστήριο συνεχίζεται με την αγόρευση του συνηγόρου Πολιτικής Αγωγής, που φέρνει την Ασπασία ένα βήμα πιο κοντά στα ισόβια. Ο Λυκούργος σηκώνεται για αγόρευσή του ελπίζοντας να πείσει την έδρα πως η Ασπασία έχει ελαφρυντικά.

Η Ασπασία εμφανίζεται στην τελευταία παράσταση της δίκης με κακή ψυχολογία κι ενοχλήσεις στην καρδιά. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για εκείνη όταν το δικαστήριο της επιβάλλει την ποινή. Η ηρωίδα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, καταρρέει. Παθαίνει έμφραγμα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο με την κατάστασή της να κρίνεται πολύ δύσκολη.

Η κατάσταση της υγείας της χειροτερεύει, καθώς παρουσιάζει λοίμωξη του αναπνευστικού, και μεταφέρεται στην εντατική. Η Κούλα είναι απαρηγόρητη και δεν φεύγει από το πλευρό της. Η καλή της φίλη μένει δίπλα της ως το τέλος, με την Ασπασία να μην τα καταφέρνει. Πληροφορίες θέλουν να έχει γυριστεί και μία εξαιρετικά συγκινητική σκηνή, όπου η Ασπασία «ανταμώνει» ξανά με τον γιο της… στον παράδεισο.

