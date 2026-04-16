Spoiler: Καθηλωτικές εξελίξεις στη «Γη της ελιάς» - Τον βρίσκει νεκρό και σοκάρεται

Η σειρά του MEGA, «Η Γη της ελιάς», οδεύει προς το οριστικό φινάλε της και οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο Ρούσσος φτάνει Κρήτη κι ο Αντώνης τον κρύβει στο διαμέρισμα της Χριστιάνας, ενώ εκείνη προσπαθεί να πείσει την Άννα να αποσύρει τη μήνυση που έκανε στον πρώτο μετά την κακοποίηση που δέχτηκε. Ο Ζακ μετακομίζει στο σπίτι της Μαρίας κι εκείνη ξαφνικά νιώθει να καταπιέζεται. Η Ισμήνη αφήνεται ελεύθερη, αλλά αυτή τη φορά ο Λυκούργος δεν θα της χαριστεί. Η Αλεξάνδρα μαθαίνει για τον ξυλοδαρμό της Άννας κι αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα.

Κι ενώ όλοι πιστεύουν ότι ο Ρούσσος έχει εξαφανιστεί, η Άννα δέχεται ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα όπου την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. Η Μαρία ανοίγει την πόρτα του δωματίου της στο Σούνιο και βρίσκει μέσα τον Ζακ νεκρό. Έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός. Σε κατάσταση σοκ τηλεφωνεί στην Αθηνά και τον Τζον, οι οποίοι φεύγουν αμέσως από τη Μάνη για το Σούνιο.

Ο Στάθης ανακοινώνει στην Ασπασία τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της, αλλά εκείνη αντιμετωπίζει τα νέα με απάθεια. Ο Μανώλης είναι λυπημένος γιατί η Αμαλία επιστρέφει στη Μάνη. Η Ισμήνη συνειδητοποιεί ότι ο Κωνσταντίνος δεν είναι στο γραφείο του, όπως της είχε πει. Του ζητά εξηγήσεις κι εκείνος την αγνοεί εντελώς. Ο Μανώλης μαθαίνει από σπόντα για την επίθεση του Ρούσσου στην Άννα και, θυμωμένος, ψάχνει να τον βρει παντού. Όταν τελικά τον βρει, θα τον «τιμωρήσει» με τον τρόπο του...

