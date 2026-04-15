Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης φεύγει στο εξωτερικό για να σωθεί

Η παραγωγή μυθοπλασίας «Να μ’αγαπάς», που σημειώνει τεράστια επιτυχία στον ALPHA, θα συνεχίσει να καθηλώνει.

Η Ζωή και η Φωτεινή ανησυχούν έντονα για τον Λευτέρη και ενημερώνουν τον Άγγελο, ο οποίος αναλαμβάνει αμέσως δράση. Νιώθοντας ενοχές που δεν κατάλαβε νωρίτερα την σοβαρότητα της κατάστασης, τον παίρνει σχεδόν με το ζόρι και τον πηγαίνει σε δικό του νευροχειρουργό. Ο Ορφέας προσπαθεί να στηρίξει τη Φωτεινή, που ανησυχεί για τον αδελφό της. Όλοι καταλαβαίνουν πως οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές.

Η σύγκρουση Θεόφιλου–Εβίτας κορυφώνεται, ενώ η εξάρτησή του από τη Βέρα και ένα ύποπτο τηλεφώνημα γεννούν υποψίες. Η Νικαίτη προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και πιέζει τον Θεόφιλο να μην χάσει τα παιδιά του, την ώρα που οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια διαλύονται. Παράλληλα, Λευτέρης–Φωτεινή συγκρούονται για το μυστικό της υγείας του, ενώ η αλήθεια αποκαλύπτεται στη Ζωή και οδηγεί σε απόφαση για επέμβαση στο εξωτερικό.

Η Φωτεινή μετακομίζει με τον Ορφέα. Η Έλλη πληγώνεται από την απουσία του Μιχάλη, αλλά εκείνος επιστρέφει με αόριστες εξηγήσεις, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα της. Η Σοφία στήνει παιχνίδι εξουσίας γύρω από το ποσοστό της στο ξενοδοχείο, ενώ ο Θεόφιλος κινείται ύποπτα στο παρασκήνιο. Όλοι βαδίζουν προς τη συνάντηση της επόμενης μέρας, με μια εύθραυστη «ηρεμία» που προμηνύει απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η ημέρα της μεγάλης συνάντησης ξεκινά με εντάσεις, αποκαλύψεις και νέα ρήγματα: η Φωτεινή ανακοινώνει τον γάμο της, ενώ ο Άγγελος και ο Ορφέας προετοιμάζονται για τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Χάρης συγκρούεται σκληρά με τη Σοφία, κατηγορώντας την για σαμποτάζ, ενώ ο Θεόφιλος αντιλαμβάνεται ότι κάτι κινείται πίσω από την πλάτη του.

